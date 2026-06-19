Cod galben de caniculă pentru jumătate de țară

De vineri până luni (19 iunie, ora 10 - 22 iunie, ora 21), vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în creștere. Vineri, temperaturile maxime vor porni de la 24-25 de grade Celsius pe litoral și vor urca până la 32 de grade în vestul și sud-vestul țării. În weekend se vor înregistra temperaturi de până la 36 de grade.

Sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00, va intra în vigoare primul Cod galben de caniculă. Sub incidența codului vor intra regiunile: Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul Olteniei. Maximele termice vor oscila între 30 și 34 de grade.

A doua alertă Cod galben va fi valabilă duminică, tot în intervalul orar 12:00 - 21:00. Avertizarea va afecta zonele Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade și indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul de 80 de unități.

(sursa: Mediafax)