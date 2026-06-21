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Cod galben de inundaţii pe râuri din 12 judeţe, până luni dimineaţă

de Redacția Jurnalul    |    21 Iun 2026   •   21:00
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Cod galben de inundaţii pe râuri din 12 judeţe, până luni dimineaţă
Jurnalul/Pericol de viituri rapide și inundații în 12 județe

 Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică o atenţionare Cod galben de inundaţii pe râuri din 12 judeţe, valabilă până luni dimineaţa.

Astfel, în intervalul 21 iunie, ora 14:00 - 22 iunie, ora 09:00, sub incidenţa Codului galben se află râuri din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Cerna, Jiu şi Olt, aferente judeţelor: Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Caraş-Severin, Timiş, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi Argeş.

Hidrologii precizează că atenţionarea vizează în principal "scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale".

Cele mai ridicate probabilităţi de producere a fenomenelor periculoase sunt estimate pe unele râuri mici din judeţele Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj şi Vâlcea, unde viiturile pot avea o intensitate mai mare.

Conform specialiştilor, fenomenele pot apărea şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor vizate, precum şi pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice aflate sub avertizare.

Autorităţile recomandă monitorizarea permanentă a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice şi respectarea măsurilor dispuse în cadrul planurilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrologice periculoase.

AGERPRES

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Subiecte în articol: cod galben inundatii județe rauri
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