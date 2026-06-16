El Niño și avertismentul NASA: „Există o masă uriașă de apă caldă. Risc de caniculă fără precedent”

Observațiile satelitului Sentinel-6 Michael Freilich arată un val impresionant de apă caldă. Acesta se îndreaptă spre coastele Americii de Sud. Misiunea este dezvoltată de NASA împreună cu ESA și programul Copernicus al UE.

Nivelul mării în largul coastelor sud-americane a crescut semnificativ. La mijlocul lunii mai, în unele zone din apropierea Peru, oceanul era cu peste 15 centimetri mai ridicat decât media istorică, conform Leggo.it.

Anomalia este legată de valurile Kelvin, curenți oceanici mari care transportă apă caldă dinspre vestul Pacificului spre est. Ele apar când vânturile ecuatoriale se slăbesc sau își schimbă direcția. Apa caldă acumulată în vest se deplasează atunci spre Columbia, Ecuador și Peru. „Deși evenimentul din acest an a început mai târziu decât puternicele fenomene El Niño din 1997 și 2015, acesta recuperează rapid teren", a declarat Josh Willis, cercetător la JPL NASA.

El Niño modifică profund echilibrele meteorologice globale. Creșterea temperaturilor de suprafață din Pacific alterează circulația atmosferică și traiectoria curenților de jet. Consecințele includ precipitații extreme și inundații în unele regiuni. Alte zone pot suferi secete prelungite, valuri de căldură și anomalii climatice severe. Pot fi afectate agricultura, resursele de apă, transporturile și economia. Episodul din 2015-2016 a produs secete grave în Africa și ploi abundente în California.

Oamenii de știință atrag atenția că amploarea reală a evenimentului va fi clară abia peste câteva luni. În general, El Niño atinge vârful între noiembrie și ianuarie.

„Fiecare El Niño este diferit, dar aproape întotdeauna aceste fenomene duc la temperaturi globale mai ridicate și la schimbări importante în precipitații", a explicat Severine Fournier, vice-responsabilă științifică a misiunii Sentinel-6 la JPL.

(sursa: Mediafax)