x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Maxime de 30 de grade și ploi, luni, în București

Maxime de 30 de grade și ploi, luni, în București

de Redacția Jurnalul    |    18 Aug 2025   •   11:13
Maxime de 30 de grade și ploi, luni, în București
Sursa foto: Hepta/ploi torentiale

După temperaturile caniculare din weekend, Bucureștiul intră sub cod galben de ploi, luni, când maximele vor fi de 30 de grade.

Potrivit meteorologilor, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat în Capitală.

Cerul va fi temporar noros, iar la începutul intervalului, dar mai ales spre seară și noaptea vor fi perioade cu averse (cantități de apă în jurul a 15 l/mp) și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după orele amiezii (rafale de 40...50 km/h). Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

În intervalul orar 10 - 23, Bucureștiul se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează manifestări de instabilitate atmosferică.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: ploi bucuresti temperaturi caniculare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri