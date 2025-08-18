Maxime de 30 de grade și ploi, luni, în București

Potrivit meteorologilor, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat în Capitală.

Cerul va fi temporar noros, iar la începutul intervalului, dar mai ales spre seară și noaptea vor fi perioade cu averse (cantități de apă în jurul a 15 l/mp) și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după orele amiezii (rafale de 40...50 km/h). Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

În intervalul orar 10 - 23, Bucureștiul se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează manifestări de instabilitate atmosferică.

(sursa: Mediafax)