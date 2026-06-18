Val de căldură în Europa. Recomandarea care poate face diferența între disconfort și urgență medicală

Valurile de căldură afectează capacitatea corpului de a-și regla temperatura internă și cresc riscul apariției epuizării termice sau a insolației. În același timp, inima și rinichii sunt supuși unui efort suplimentar, ceea ce poate agrava afecțiunile cronice existente, scrie Euronews.

Experții atrag atenția că pericolul nu vine doar din temperaturile ridicate din timpul zilei, ci și din așa-numitele „nopți tropicale”, când mercurul din termometre nu coboară sub 20 de grade Celsius. Lipsa răcoririi nocturne afectează somnul, împiedică recuperarea organismului și poate crește riscul de complicații cardiovasculare.

Medicii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalele cu temperaturi maxime și petrecerea timpului în spații răcoroase pe cât posibil. Locuințele trebuie protejate de căldură prin închiderea ferestrelor și a jaluzelelor în timpul zilei, iar aerisirea este indicată dimineața devreme și seara, când temperaturile sunt mai scăzute. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că ventilatoarele electrice sunt eficiente doar atunci când temperatura aerului rămâne sub 40 de grade Celsius. Peste acest prag, ele pot contribui la supraîncălzirea corpului prin circularea aerului foarte fierbinte.

Una dintre cele mai importante recomandări este consumul regulat de lichide. OMS recomandă între doi și trei litri de apă pe zi în perioadele caniculare. Specialiștii subliniază că oamenii nu trebuie să aștepte apariția senzației de sete pentru a se hidrata. În același timp, consumul excesiv de alcool și băuturi bogate în cofeină ar trebui limitat, deoarece acestea pot favoriza deshidratarea.

Expunerea prelungită la soare crește riscul de arsuri și afectează pielea și ochii. Medicii recomandă aplicarea cremei cu factor de protecție solară la fiecare două ore, purtarea pălăriilor sau șepcilor și utilizarea ochelarilor de soare cu protecție UV certificată. Hainele lejere, deschise la culoare și realizate din materiale naturale precum bumbacul sau inul pot contribui la menținerea unei temperaturi corporale mai scăzute.

Chiar și în cazul persoanelor care respectă recomandările, temperaturile extreme pot provoca probleme de sănătate. Printre simptomele care pot indica epuizare termică sau debutul unei insolații se numără amețeala, greața, oboseala accentuată, slăbiciunea și stările de confuzie. În astfel de situații, specialiștii recomandă răcorirea imediată a corpului, consumul de lichide și solicitarea ajutorului medical dacă simptomele se agravează.

Persoanele vârstnice, bolnavii cronici, copiii mici, persoanele fără adăpost și cei care lucrează în aer liber sunt considerate categoriile cele mai vulnerabile în timpul valurilor de căldură. Medicii atrag atenția și asupra persoanelor care urmează anumite tratamente medicamentoase. Aceste medicamente pot afecta capacitatea organismului de a transpira, de a se hidrata corespunzător sau de a-și regla temperatura.

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(sursa: Mediafax)