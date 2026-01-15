Vreme friguroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până marți

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă între 15 ianuarie, ora 20:00 și 20 ianuarie, ora 10:00, pentru întreaga țară. Se anunță vreme deosebit de rece, cu ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului. Nordul și estul Moldovei vor fi cele mai afectate zone, cu temperaturi minime între -16 și -8 grade, iar gerul se va menține chiar și pe parcursul zilelor în nordul Moldovei, unde valorile termice vor fi între -12 și -10 grade.

Noaptea de 15 spre 16 ianuarie va fi geroasă în nordul și estul Moldovei, cu minime între -13 și -8 grade. Ziua de 16 ianuarie va aduce răcire accentuată în regiunile sudice și estice, în timp ce în nordul și estul Moldovei temperaturile vor rămâne în jur de -10 grade. În noaptea de 16 spre 17 ianuarie, gerul se va extinde în Moldova, Muntenia, Dobrogea, Transilvania și Maramureș.

Pe parcursul perioadei, se vor înregistra precipitații sub formă de ploaie în Banat și Crișana, ninsoare în Oltenia și Muntenia și precipitații mixte la munte și în Transilvania, Moldova, izolat în Maramureș și Dobrogea. Condițiile favorizează pe alocuri depuneri de polei. Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în regiunile sud-estice, cu viteze de 40–50 km/h.

ANM a emis și o atenționare COD GALBEN pentru nordul și estul Moldovei, unde temperaturile vor fi deosebit de scăzute și va fi ger, în special pe timpul nopții, când minimele vor fi între -13 și -8 grade, iar ziua valorile vor fi în jur de -10 grade.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și precauție sporită în zonele cu polei.

(sursa: Mediafax)