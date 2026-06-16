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Vremea în București. Temperaturi de până la 31 de grade Celsius, cu posibile ploi de scurtă durată

de Redacția Jurnalul    |    16 Iun 2026   •   10:44
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Vremea în București. Temperaturi de până la 31 de grade Celsius, cu posibile ploi de scurtă durată
Hepta/România, între ploi și temperaturi ridicate

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o prognoză specială pentru București, potrivit căreia în următoarele două zile temperaturile vor crește treptat, atingând până la 31 de grade Celsius, dar vor fi și condiții pentru ploi slabe și de scurtă durată.

Marți, temperatura maximă va ajunge la 27-28 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 14 și 16 grade.

Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a zilei sunt posibile ploi slabe și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat.

Miercuri, temperaturile maxime vor urca până la 30-31 de grade Celsius, în timp ce minima va fi în jurul valorii de 16 grade.

Cerul va rămâne variabil și vântul va sufla slab și moderat. De asemenea, există posibilitatea unor averse de scurtă durată.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: ploi bucuresti vreme
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