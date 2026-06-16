Vremea în București. Temperaturi de până la 31 de grade Celsius, cu posibile ploi de scurtă durată

Marți, temperatura maximă va ajunge la 27-28 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 14 și 16 grade.

Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a zilei sunt posibile ploi slabe și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat.

Miercuri, temperaturile maxime vor urca până la 30-31 de grade Celsius, în timp ce minima va fi în jurul valorii de 16 grade.

Cerul va rămâne variabil și vântul va sufla slab și moderat. De asemenea, există posibilitatea unor averse de scurtă durată.

(sursa: Mediafax)