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Weekend cu vreme călduroasă și disconfort termic în București

de Redacția Jurnalul    |    19 Iun 2026   •   10:46
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Weekend cu vreme călduroasă și disconfort termic în București
Vreme caldă în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o prognoză specială pentru municipiul București care anunță vreme predominant călduroasă și disconfort termic cu temperaturi maxime de până la 33 de grade Celsius.

„În intervalul 19 iunie, ora 10 - 22 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru vreme călduroasă și disconfort termic”, se arată în prognoza emisă de ANM.

Vineri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade, iar minimele între 14 și 17 grade. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab și moderat.

Sâmbătă, temperaturile maxime vor ajunge la 30-32 de grade, iar minimele vor fi de 16-19 grade. Cerul variabil, cu înnorări temporare și după-amiază sunt posibile averse slabe, în general de 1-4 l/mp.

Duminică, maximele se vor menține la 30-32 de grade, iar minimele la 16-19 grade. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru averse slabe va fi redusă.

Luni, temperaturile maxime vor urca până la 31-33 de grade. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab până la moderat.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: căldură disconfort termic bucuresti
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