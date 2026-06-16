Între mit și realitate: Unde se află peștera în care s-a născut Zeus?

Printre acestea se află Peștera Diktaion, un loc fascinant din insula Creta, asociat cu una dintre cele mai cunoscute legende ale Greciei Antice.

Unde se află peștera lui Zeus?

Situată în Munții Dikti, deasupra Platoului Lasithi, la o altitudine de peste 1.000 de metri, peștera este considerată locul în care zeița Rhea l-a adus pe lume pe Zeus. Potrivit legendei, aceasta și-ar fi ascuns fiul în peșteră pentru a-l proteja de Cronos, tatăl său, care își devora copiii de teama unei profeții ce anunța că va fi detronat.

Peștera Diktaion este asăzi unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Creta. Situl are o suprafață de aproximativ 2.200 de metri pătrați iar o parte dintre galeriile sale impresionante pot fi vizitate de turiști.

Accesul se face din satul Psychro, aflat în apropiere, iar traseul până la intrarea în peșteră durează crca 20 de minute. Drumul este abrupt pe alocuri, însă priveliștea asupra Platoului Lasithi și formațiunile spectaculoase din interior răsplătesc efortul vizitatorilor.

La intrare, turiștii sunt întâmpinați de numeroase stalactite și stalagmite, care contribuie la atmosfera misterioasă a locului. Pentru mulți vizitatori, experiența este completată de povestea mitologică ce învăluie peștera, și care a transformat-o într-un simbol al patrimoniului cultural grec.

Biletul de acces costă aproximativ 6 euro pentru adulți și 2,5 euro pentru copii, iar obiectivul poate fi vizitat zilnic în sezonul turistic.

Alte peșteri spectaculoase din Grecia

Pe lângă Peștera Diktaion, Grecia are și numeroase alte formațiuni subterane celebre. În Creta se mai află Peștera Ideon Andron, despre care o altă tradiție mitologică susține că ar fi adevăratul loc al nașterii lui Zeus.

În insula Kefalonia, turiștii pot descoperi Peștera Drogarati, renumită pentru vechimea sa de peste 100 de milioane de ani șiimpresionanta acustică naturală.

O altă atracție apreciată este Peștera Diros din Peloponez, unde vizitatorii pot explora galerii inundate și se pot plimba cu barca printr-un spectaculos labirint subteran.

Pentru iubitorii de fotografie, Peștera Kastania reprezintă o destinație uimitoare din Grecia. Situată în Peloponez, aceasta este cunoscută pentru jocurile de lumină și culorile impresionante create de formațiunile minerale din interior, potrivit spynews.ro.