Cetatea de la Saschiz a reînviat, fiind reconstituită total

Cetatea a fost abandonată mult timp, dar s-a reușit reabilitarea ei integrală, monumentul fiind deschis publicului în primăvara acestui an. Până la obținerea fondurilor pentru reabilitare, cetatea era deja cunoscută, în urma acțiunilor de promovare și a evenimentelor desfășurate aici, în ultimii 10 ani. Întreaga zonă a fost pusă în valoare după ce satul Viscri, aflat în apropiere, a devenit atracție turistică. După reabilitarea cetății Saschiz, turiştii care vizitează zona pot face circuite culturale, au acces la traseul pentru biciclete Via Transilvanica, pot vizita Biserica Fortificată şi Turnul cu Ceas, Cetatea Uriaşilor, atelierele de ceramică albastră de Saschiz, cele de broderie sau cel de săpunuri, precum şi Cheile Saschizului.

Recent scoasă din anonimat, după ce fundaţia ADEPT Transilvania a reuşit să aducă aici pasionaţii de ciclism şi corporatiştii iubitori de noutate, cetatea ţărănească Saschiz a devenit o atracţie pentru turiştii români şi străini care vizitează Transilvania.

Cetatea era într-o stare avansată de degradare, fiind vizibile doar câteva fragmente din vechiul zid, până la începerea lucrărilor de reabilitare, dar deja era vizitată. După ce a fost reconstituită, a devenit una dintre cele mai importante cetăți țărănești care pot fi vizitate în Transilvania, fiind aproape la fel de mare precum cele de la Rupea sau de la Râșnov.

Cetatea este aşezată pe vârful unui deal și este spectaculoasă prin pitorescul ei. Pentru cei care caută îmbinarea urmelor istoriei cu relaxarea în natură şi mişcarea în aer liber, cetatea oferă şi câteva trasee foarte bune pentru biciclişti.

Este situată foarte aproape de Sighişoara şi de Viscri, iar localitatea Saschiz a preluat denumirea de la cetatea ţărănească ridicată aici în jurul anilor 1308-1310. Zona a devenit turistică după ce a reuşit să atragă atenţia multor amatori de noutate. Locuri de cazare sunt puţine, însă cei mai mulţi vizitatori aleg să se cazeze în Sighişoara şi să-şi petreacă timpul liber în această zonă.

Competiții pentru iubitorii ciclismului

La Saschiz se organizează anual şi competiţii pentru biciclişti, la care participă sute de pasionaţi ai sportului pe două roţi, în natură. Cea mai spectaculoasă cursă anuală de mountain-bike organizată aici în ultimii ani leagă şase cetăţi și s-a poziționat ca unul dintre cele mai importante concursuri de mountain-bike din România - TBT Race (The Transilvania Mountain Bike Trail Race) - concept al Fundaţiei Adept Transilvania. Cele şase cetăţi medievale fortificate din Transilvania, monumente UNESCO sunt Saschiz - Viscri - Criţ - Meşendorf - Cloaşterf - Buneşti.

Cei care doresc să viziteze cetatea Saschiz trebuie să anunțe din timp primăria, pentru intrarea grupurilor.

Istoria Târnavei Mari

Cetatea de refugiu Saschiz este monument istoric de categoria A, inclus în LMI/lista 2015, cod MS-II-m-A-15780, reprezentativ pentru istoria frământată a evului mediu. Încă din cele mai vechi timpuri, Saschizul a avut o poziţie favorabilă din punct de vedere economic, localitatea fiind situată la adăpostul arcului carpatic, în apropierea cursului Târnavei Mari, cu bogăţii ale solului - păduri, păşuni, fâneţe - şi ale subsolului (gaz metan şi argilă), ceea ce explică şi aria de umanizare timpurie de aici, pusă în evidenţă de vestigii preistorice, precum Cetatea Uriaşilor „Huhnenburg” şi basilica romanică peste care s-a construit (se presupune) ulterior biserica evanghelică fortificată, dar şi de fortificaţiile ridicate în evul mediu: Cetatea de refugiu – sec. XIV (istoricii susţin că pe locul actualei cetăţi ar fi existat o altă cetate mai veche cu val de pământ şi palisade- sistem de apărare folosit în epoci mai vechi), Biserica evenghelică fortificată Sf. Ștefan- sec. XV, monument UNESCO, Biserica evanghelică fortificată Sf. Nikolai din satul Cloașterf ori Castelul Haller din satul Mihai Viteazu- sec. XVI.

Un eveniment important care a determinat cursul istoriei Saschizului a fost colonizarea populaţiilor germanice aduse de regii maghiari Geza al II-lea şi Andrei al II-lea pentru a-şi întări stăpânirea maghiară în zonă. Colonizarea a fost făcută în secolul al XII-lea, în jurul anilor 1150-1200, când în zona centrală a Transilvaniei au fost aşezaţi saşi (populaţie germanică).

În această zonă, în jurul anilor 1200, a fost instalat „Scaunul Keisd” de care aparţineau 7 sate din jurul comunei Saschiz, pentru o scurtă perioadă de timp, acesta fiind centrul de putere al întregii zone.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹