Trucul neobișnuit care îți arată dacă ești în pericol într-o cameră de hotel

Metoda, simplă și fără costuri, este folosită de unii călători pentru a verifica rapid spațiul în care urmează să se cazeze.

Cum verifici camera de hotel?

Esther Sturrus, însoțitoare de bord la compania aeriană KLM face o recomandare neobișnuiă pe TikTok pentru turști. Aruncă o sticlă de apă sub pat imediat după ce intri într-o cameră de hotel.

Potrivit acesteia, gestul oferă un plus de liniște, mai ales persoanelor care călătoresc singure. Ideea a fost preluată rapid online, unde a generat milioane de vizualizări și reacții împărțite.

Cum funcționează metoda

Explicația oferită de însoțitoarea de bord este simplă: sticla trebuie împinsă sub pat, iar în mod ideal aceasta ar trebui să iasă pe partea cealaltă. Dacă obiectul este blocat, utilizatorul este sfătuit să verifice mai atent zona.

Este o modalitate rapidă de a verifica dacă există vreun obstacol sau, în scenarii extreme, dacă cineva s-ar putea afla ascuns sub pat.

Deși situațiile de acest tip sunt extrem de rare, unii turiști preferă să fie vigilenți, în special în călătoriile individuale sau în zone necunoscute.

Totuși, specialiștii atrag atenția că un obiect blocat sub pat nu indică automat un pericol. În multe cazuri, acesta poate fi o simplă neatenție, mobilier depozitat sau o împingere insuficientă.

Reacții împărțite pe internet

Clipurile în care este prezentat trucul au generat numeroase reacții online. Unii utilizatori l-au descris drept „util” și „interesant”, în timp ce alții au spus că le-a stârnit noi temeri legate de siguranța în hoteluri.

Fenomenul se înscrie într-o serie mai largă de sfaturi de călătorie devenite virale, distribuite intens pe platformele sociale.

Ce spun specialiștii

Experții în securitate spun că, deși astfel de metode pot oferi un sentiment de confort psihologic, ele nu înlocuiesc verificările de bază ale camerei sau măsurile standard de siguranță, precum blocarea ușii sau utilizarea dispozitivelor suplimentare de protecție, potrivit stiripesurse.ro.

În final, alegerea acestor metode rămâne la latitudinea fiecărui turist, în funcție de nivelul de confort și de siguranță pe care îl dorește în timpul călătoriilor.