Zboruri ieftine: când e cel mai bun moment să cumperi bilete de avion

Vestea bună este că există câteva reguli, verificate de platformele de rezervări și de studii recente, care chiar funcționează.

Momentul contează cel mai mult

Un raport realizat de Expedia pe baza a milioane de căutări arată că vinerea a devenit, pentru prima dată în ultimii zece ani, cea mai ieftină zi atât pentru a rezerva, cât și pentru a zbura. Cei care aleg să zboare vineri, în loc de duminică, pot economisi în medie până la 8%, iar pentru zborurile interne marțea rămâne cea mai avantajoasă zi, cu prețuri cu 14% mai mici decât duminica. Din perspectiva anotimpului, august este luna cea mai ieftină pentru călătorii aeriene, cu tarife în medie cu 29% mai mici decât în decembrie — o economie de aproximativ 120 de dolari pe bilet.

Legat de cu cât timp înainte trebuie cumpărat biletul, recomandările variază în funcție de tipul călătoriei: pentru city break-uri, fereastra optimă este de 6-8 săptămâni înainte, iar pentru vacanțe mai lungi sau zboruri internaționale, mai ales în sezonul de vârf, e indicat să rezervi cu 4-6 luni în avans.

Fii flexibil — cu tot ce se poate

Flexibilitatea rămâne cel mai puternic instrument de economisire. Asta înseamnă: flexibilitate la dată (chiar și o schimbare de 1-2 zile poate reduce prețul semnificativ), la oră (zborurile foarte devreme dimineața sau târziu noaptea sunt de regulă mai ieftine) și la aeroport, atât la plecare, cât și la sosire — verificarea aeroporturilor din apropiere poate scoate la iveală diferențe importante de preț. Funcția „Explore" sau „Oriunde" din motoarele de căutare de zboruri este utilă exact pentru cei care nu au o destinație fixă în minte și vor doar o vacanță ieftină.

Unde și cum cauți

Un sfat repetat de mai multe surse de specialitate este să pornești căutarea în regim incognito sau cu un VPN activ, pentru că unele platforme ajustează prețurile afișate în funcție de căutările anterioare sau de locația detectată. De asemenea, unele bilete pot apărea mai ieftine dacă sunt căutate ca și cum ai fi într-o altă țară, chiar dacă zborul propriu-zis pleacă din același loc.

Setarea unor alerte de preț pe platformele de comparare este o altă metodă eficientă — vei fi notificat automat atunci când tariful pentru ruta dorită scade. Este utilă și verificarea directă a site-urilor companiilor low-cost, care uneori au promoții exclusive, indisponibile pe platformele de comparare.

Atenție la ce include, de fapt, prețul

Un bilet ieftin poate ascunde costuri suplimentare — bagaj de cală, alegerea locului, modificări de rezervare. Google Flights, de exemplu, permite acum excluderea tarifelor de tip „basic economy" din rezultate, pentru o comparație mai corectă între oferte. Merită verificat mereu ce este inclus în tarif înainte de a compara prețurile doar pe cifra afișată.

Un truc mai puțin cunoscut

Pentru zborurile de tip „linie" (nu low-cost), biletele dus-întors sunt frecvent mai ieftine decât un bilet doar dus — chiar dacă ai nevoie doar de călătoria de tur, merită verificat și prețul unui tur-retur, care câteodată iese mai avantajos.

Combinate, aceste strategii — timing corect, flexibilitate maximă, căutare „curată" și atenție la costurile ascunse — pot reduce semnificativ prețul unui bilet de avion, indiferent de destinație.