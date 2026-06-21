Lămâie, oțet și ulei: Capcana virală pentru muștele care îți intră în casă

O metodă simplă, devenită virală pe internet, promite să scape locuința de muște folosind doar trei ingrediente naturale pe care majoritatea oamenilor le au deja în bucătărie.

Cum prepari capcana naturală pentru muște

Pentru această soluție ai nevoie de:

suc proaspăt de lămâie;

oțet alb;

ulei de măsline;

un borcan sau un recipient din sticlă;

folie alimentară transparentă.

Se amestecă în cantități egale sucul de lămâie, oțetul alb și uleiul de măsline, apoi compoziția se toarnă într-un borcan.

Peste deschiderea recipientului se întinde o folie alimentară, care se fixează bine. Cu ajutorul unui cuțit sau al unei scobitori se fac câteva găuri mici în folie.

Aceste orificii permit muștelor să intre în recipient, însă le împiedică să mai iasă.

De ce funcționează această metodă

Combinația dintre lămâie și oțet creează un miros care atrage insectele. Oțetul imită aroma fructelor foarte coapte, una dintre sursele preferate de hrană ale muștelor.

Odată ajunse în recipient, insectele sunt prinse de pelicula formată de uleiul de măsline. Din cauza tensiunii reduse de la suprafața lichidului, muștele nu mai reușesc să se ridice și rămân captive.

Unde trebuie amplasată capcana

Pentru rezultate cât mai bune, recipientul trebuie așezat în zonele în care muștele apar cel mai frecvent:

pe blatul din bucătărie;

lângă coșul de gunoi;

pe pervazul ferestrelor;

în apropierea fructelor;

pe balcon sau terasă.

Specialiștii recomandă verificarea capcanei la fiecare câteva zile. După ce lichidul își pierde mirosul sau recipientul se umple cu insecte, acesta trebuie golit, spălat și reumplut cu o soluție proaspătă.

Avantajele metodei

Spre deosebire de multe insecticide din comerț, această capcană nu conține substanțe chimice agresive și poate fi folosită în siguranță în bucătărie.

În plus, ingredientele sunt ieftine, ușor de găsit și nu lasă în urmă mirosuri puternice sau reziduuri. Tocmai de aceea, tot mai multe persoane aleg această soluție naturală pentru a ține muștele departe de casă pe timpul verii.