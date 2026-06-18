Nu cumpăra aer condiționat înainte să citești asta. Avertismentul experților

Canicula îi împinge pe mulți proprietari să ia decizii pripite atunci când aparatul de aer condiționat se strică. Experții avertizează că acesta este cel mai prost moment pentru a cumpăra un sistem nou, deoarece graba poate aduce costuri suplimentare și probleme pe termen lung.

Înlocuirea completă a unui sistem de climatizare rezidențial costă între 12.000 și 16.000 de dolari, potrivit unei companii americane, citată de New York Post.

Este o investiție majoră pe care nu o poți face în panică.

De ce ești vulnerabil în timpul caniculei

În valul de caniculă, instalatorii sunt suprasolicitați. Intervalele libere sunt rare. Ești tentat să accepți prima ofertă disponibilă.

„Dacă afară sunt 40 de grade și sistemul e stricat, clientul are nevoie de cineva imediat", spune Josh Conder, manager la ARS. Această urgență te împiedică să compari oferte, să verifici garanțiile sau să evaluezi corect nevoile locuinței.

Un sistem prea mare nu răcește mai bine. Creează probleme de umiditate.

„Nu poți scoate un sistem de trei tone și instala unul de patru tone doar pentru că vrei mai mult aer condiționat. Nu funcționează așa", explică Gregory Milich, expert cu 43 de ani de experiență. Înainte de instalare, specialistul trebuie să efectueze un calcul al sarcinii termice.

Conductele sunt la fel de importante ca aparatul

Un sistem nou poate funcționa prost dacă rețeaua de conducte are scurgeri sau etanșări defectuoase.

„Dacă conductele nu sunt corespunzătoare, nu obții eficiența pentru care ai plătit", spune Joey Dooley, director ARS Texas. Repararea sau înlocuirea conductelor costă între 2.800 și 4.000 de dolari suplimentar.

Ce să întrebi înainte de a semna

Înainte de orice contract, verifică dacă oferta include calculul sarcinii termice, inspecția conductelor, lucrările electrice, autorizațiile de construcție și garanția de rambursare. Două oferte pentru aceeași locuință pot diferi cu mii de dolari. Diferența nu vine din lăcomie, ci din echipamente diferite și complexitatea instalării.

Când este momentul potrivit să cumperi

Cel mai bun moment este înainte de sezonul cald. Dacă sistemul tău este vechi, zgomotos sau necesită reparații frecvente, cere oferte din primăvară. Vei avea timp să compari, să pui întrebări și să iei o decizie fără presiune.

(sursa: Mediafax)