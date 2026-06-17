Secretul trandafirilor care înfloresc toată vara. Ce trebuie să faci după prima serie de flori

Diferența dintre un trandafir care înflorește o singură dată și unul care oferă valuri succesive de flori ține de câteva lucrări simple, dar esențiale, pe care trebuie să le faci pe timpul verii.

Taie florile ofilite imediat

Cea mai importantă regulă este să nu lași florile uscate pe plantă.

După ce petalele încep să se scuture, trandafirul își consumă energia pentru formarea fructelor și a semințelor. În loc să producă noi boboci, planta consideră că și-a încheiat misiunea pentru acel sezon.

De aceea, florile trecute trebuie îndepărtate regulat.

Tăierea se face la aproximativ 5-10 milimetri deasupra unei frunze sănătoase cu cinci foliole. Din acel punct va porni, de regulă, un nou lăstar care va produce alte flori.

Hrănește trandafirii după fiecare val de înflorire

Prima înflorire consumă o cantitate mare de energie. După ce florile se trec, trandafirii au nevoie de hrană pentru a produce alți boboci.

Specialiștii recomandă fertilizarea la fiecare 4-6 săptămâni, folosind îngrășăminte speciale pentru trandafiri sau produse bogate în potasiu și fosfor.

Potasiul stimulează înflorirea, iar fosforul contribuie la dezvoltarea rădăcinilor și a mugurilor florali.

Evitați excesul de azot în mijlocul verii, deoarece acesta stimulează mai ales creșterea frunzelor, în detrimentul florilor.

Udă rar, dar din abundență

Trandafirii nu iubesc udările superficiale și dese.

Este mai bine să primească o cantitate mai mare de apă o dată la câteva zile decât puțină apă zilnic. Astfel, rădăcinile se dezvoltă mai adânc și planta rezistă mai bine la caniculă.

În perioadele foarte calde, udarea se face dimineața devreme sau seara, direct la baza plantei, fără a stropi frunzele.

Îndepărtează lăstarii bolnavi sau uscați

Pe timpul verii este bine să verificați periodic tufele.

Ramurile uscate, bolnave sau afectate de dăunători trebuie eliminate imediat. Acest lucru ajută planta să își concentreze energia pe lăstarii sănătoși și pe producerea de noi flori.

Totodată, o tufă mai aerisită este mai puțin predispusă la boli precum făinarea sau pata neagră.

Atenție la afide și boli

Afidele sunt printre cei mai mari dușmani ai trandafirilor în lunile de vară. Aceste insecte atacă bobocii și lăstarii tineri, împiedicând dezvoltarea normală a florilor.

Inspectați plantele săptămânal și interveniți rapid dacă observați dăunători sau pete suspecte pe frunze.

Nu fertiliza după mijlocul lunii august

Mulți începători fac greșeala de a continua fertilizarea până toamna.

După mijlocul lunii august, trandafirii trebuie să înceapă pregătirea pentru sezonul rece. Dacă sunt stimulați să producă lăstari noi prea târziu, aceștia nu vor avea timp să se maturizeze înainte de iarnă și pot îngheța.

Regula de aur pentru flori până în octombrie

Dacă reții un singur lucru, acesta este: taie florile ofilite imediat ce se trec.

Această operațiune simplă îi transmite plantei că trebuie să continue să înflorească. Combinată cu udări corecte și fertilizări regulate, poate transforma un trandafir care înflorește o singură dată într-o plantă care produce boboci și flori până la primele brume.

Cu puțină atenție, grădina poate fi plină de trandafiri înfloriți nu doar în iunie, ci pe tot parcursul verii și chiar la începutul toamnei.