Greșeala pe care milioane de oameni o fac când spală hainele. Temperatura care îți golește portofelul

Expertul BBC dezvăluie temperatura ideală pentru spălat rufele: poți reduce factura la energie cu până la 62%

Un medic și prezentator BBC susține că una dintre cele mai populare setări ale mașinii de spălat este și una dintre cele mai puțin eficiente. Specialistul explică de ce preferă temperaturile scăzute pentru majoritatea rufelor și în ce situații este necesară spălarea la temperaturi ridicate.

Pentru multe familii, alegerea temperaturii la care sunt spălate hainele este o rutină care rareori ridică semne de întrebare. Cu toate acestea, potrivit medicului și prezentatorului BBC Dr. Xand van Tulleken, această decizie poate avea un impact important atât asupra consumului de energie, cât și asupra duratei de viață a hainelor, potrivit Daily Express.

Într-o ediție a emisiunii „Morning Live”, specialistul a explicat care sunt temperaturile pe care le folosește în propria locuință și de ce consideră că numeroși oameni își spală hainele la temperaturi mai mari decât este necesar.

De ce programul de 90°C nu este recomandat pentru utilizarea obișnuită

Dr. Xand spune că cele mai multe mașini de spălat pot ajunge până la 90°C, însă această setare ar trebui utilizată doar în situații excepționale.

„Cea mai ridicată temperatură la care poate ajunge, de regulă, mașina de spălat este 90°C și aceasta distruge practic tot. Este aproape de punctul de fierbere. Este dăunătoare pentru haine și foarte costisitoare. Indiferent ce s-a întâmplat cu acele haine, probabil că va trebui să cumperi altele după aceea”, a explicat medicul.

Potrivit acestuia, temperaturile foarte ridicate consumă multă energie și pot deteriora fibrele textile, motiv pentru care nu sunt o alegere potrivită pentru spălarea de rutină.

Când este utilă spălarea la 60°C

Există însă situații în care temperaturile ridicate pot avea un rol important în eliminarea anumitor microorganisme.

„La 60°C, anumiți germeni sunt distruși, iar acest lucru poate fi foarte util. Dacă aveți o infecție care circulă prin casă, în special dacă este vorba despre ceva precum norovirusul, merită să folosiți programul de 60°C, împreună cu acțiunea mecanică a mașinii și detergentul. Aceasta este o combinație eficientă”, a spus Dr. Xand.

Specialistul consideră că această temperatură poate reprezenta un compromis bun atunci când există motive de igienă suplimentară, mai ales în perioadele în care unul dintre membrii familiei este bolnav.

Temperatura de 40°C, criticată de expert

Una dintre cele mai surprinzătoare observații făcute de medic a fost legată de programul de 40°C, unul dintre cele mai utilizate în gospodării.

„Personal, nu văd rostul programului de 40°C, pentru că este prea fierbinte pentru a fi economic și prea rece pentru a distruge microorganismele”, a declarat el.

În opinia sa, utilizatorii ar trebui să aleagă fie temperaturi ridicate atunci când urmăresc dezinfectarea hainelor, fie temperaturi scăzute pentru a economisi energie.

„Ar trebui să alegi una dintre variante: ori speli la temperaturi ridicate, ori la temperaturi scăzute.”

De ce recomandă spălarea la 30°C

Pentru majoritatea articolelor vestimentare, Dr. Xand spune că programul de 30°C este suficient pentru a obține rezultate bune.

Potrivit acestuia, această temperatură „își face treaba” și este considerabil mai ieftină din punct de vedere energetic.

„Trecerea de la 40°C la 30°C poate reduce costurile cu energia cu aproape 40%. În plus, ciclul este mai rapid. Este important să folosiți un detergent conceput pentru temperaturi scăzute”, a explicat specialistul.

În ultimii ani, producătorii de detergenți au dezvoltat formule capabile să curețe eficient chiar și la temperaturi reduse, ceea ce face ca spălarea la 30°C să fie o opțiune tot mai populară.

Spălarea la 20°C poate aduce economii și mai mari

Medicul a dezvăluit că, în viața de zi cu zi, preferă să folosească o temperatură și mai mică.

„Trebuie să recunosc că eu sunt adeptul spălării la 20°C pentru aproape toate hainele, cu excepția echipamentului sportiv, pe care îl spăl la temperaturi mai ridicate”, a spus acesta.

Motivul principal este economia de energie.

„Spălarea la 20°C te poate ajuta să economisești cu 62% mai mulți bani comparativ cu programul de 40°C. Este o diferență foarte mare.”

Totuși, specialistul avertizează că utilizarea constantă a programelor reci necesită o atenție sporită în ceea ce privește întreținerea mașinii de spălat.

Cum trebuie întreținută mașina de spălat

Atunci când hainele sunt spălate frecvent la temperaturi reduse, există riscul acumulării mucegaiului și a reziduurilor în anumite componente ale aparatului.

„Sertarul pentru detergent, acolo unde se dezvoltă de obicei mucegaiul, poate fi foarte dificil de curățat. Eu îl pun direct în mașina de spălat vase”, a explicat medicul.

Pentru curățarea tamburului, recomandarea sa este simplă.

„Curățarea mecanică a tamburului, cu o lavetă, puțin oțet și ștergere manuală, este foarte eficientă.”

De asemenea, multe mașini moderne sunt dotate cu programe speciale de igienizare.

„Dacă mașina dumneavoastră are un ciclu de curățare care funcționează la temperaturi ridicate, folosiți-l conform instrucțiunilor producătorului și lăsați apoi aparatul să se aerisească.”

Sfaturile lui Dr. Xand van Tulleken au devenit virale pe rețelele sociale, unde au generat zeci de mii de reacții și comentarii.