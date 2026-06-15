Cine este și cu ce se ocupă frumoasa Oana, soția lui Emil Boc

Cei doi formează un cuplu solid de peste 25 de ani și sunt căsătoriți din anul 2000. Împreună au două fiice, Cezara și Patricia, despre care primarul municipiului Cluj-Napoca a vorbit de-a lungul timpului cu emoție, mărturisind că familia a reprezentat mereu principalul său sprijin în perioadele dificile din cariera politică, scrie a1.ro

O carieră construită în mediul universitar

Oana Boc este lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul Departamentului de Limba Română și Lingvistică Generală. Absolventă a Facultății de Litere, și-a dedicat activitatea învățământului și cercetării, fiind apreciată de generații de studenți pentru pasiunea cu care predă și pentru apropierea față de tineri.

Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, aceasta vorbea despre energia pe care o primește din interacțiunea zilnică cu studenții și despre bucuria de a lucra într-un mediu academic aflat într-o continuă transformare.

„În fiecare zi mă întâlnesc cu tineri plini de entuziasm, îndrăgostiți, pentru care viața nu este o rutină, ci o permanentă descoperire”, mărturisea Oana Boc.

Pasiunea pentru literatură și poezie

Dincolo de activitatea didactică, soția lui Emil Boc este cunoscută și pentru preocupările sale literare. A publicat mai multe volume de poezie și a vorbit deseori despre legătura profundă pe care o are cu scrisul, pe care îl consideră o formă de expresie și echilibru personal.

Literatura și activitatea academică au rămas constantele vieții sale, chiar și în perioadele în care soțul său a ocupat funcții importante în stat, de la cea de premier al României până la actualul mandat de primar al municipiului Cluj-Napoca.

O prezență discretă, dar remarcată

Deși apare rar în spațiul public, Oana Boc atrage atenția prin eleganța și naturalețea sa. Spre deosebire de multe alte soții de politicieni, a evitat expunerea mediatică și și-a păstrat viața personală departe de controverse.

Puțini știu că are și o latură artistică și nonconformistă. De-a lungul anilor, a fost văzută la concerte rock și la diverse evenimente culturale organizate la Cluj-Napoca, demonstrând o deschidere către zone culturale diverse.

În ciuda funcțiilor publice importante ocupate de Emil Boc, familia a preferat întotdeauna discreția, iar Oana Boc și-a continuat cariera universitară și proiectele culturale departe de atenția publică.

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