Folosești crema de plajă de anul trecut? Dermatologii spun că ai putea face o greșeală

Însă este sigur să le folosim în continuare? Specialiștii avertizează că produsele pentru protecție solară nu rezistă la nesfârșit, iar utilizarea unei creme expirate poate reduce semnificativ protecția împotriva razelor UV.

Cât timp este bună crema de protecție solară?

La fel ca orice produs cosmetic, crema cu SPF are o perioadă limitată de utilizare. Aceasta este indicată fie printr-o dată de expirare, fie prin simbolul borcănelului deschis de pe ambalaj, care arată numărul de luni în care produsul poate fi folosit în siguranță după deschidere.

În majoritatea cazurilor, termenul de valabilitate este cuprins între 6 și 12 luni.

Formulele minerale, care conțin ingrediente precum oxidul de zinc sau dioxidul de titan, sunt de regulă mai stabile decât cele chimice. În schimb, filtrele chimice sunt mai sensibile la căldură, lumină și aer, ceea ce poate afecta eficiența protecției oferite.

Ce se întâmplă dacă folosești o cremă veche?

Filtrele UV din compoziția produsului se pot degrada în timp, mai ales dacă acesta a fost păstrat în condiții improprii, cum ar fi expunerea prelungită la soare sau temperaturi ridicate.

Consecințele pot fi serioase:

arsuri solare;

îmbătrânirea prematură a pielii;

apariția petelor pigmentare;

creșterea riscului de cancer de piele pe termen lung;

protecție inegală împotriva radiațiilor UV.

Cum îți dai seama că produsul nu mai este bun?

Există câteva semne clare care indică faptul că protecția solară nu mai trebuie utilizată:

textura s-a separat în două straturi;

produsul are un miros neobișnuit sau neplăcut;

culoarea s-a modificat;

crema nu se întinde uniform pe piele;

consistența este diferită față de momentul achiziției.

Dacă observi oricare dintre aceste modificări, dermatologii recomandă să înlocuiești produsul.

Poți folosi crema dacă nu ai alta la îndemână?

În situații excepționale, specialiștii recomandă efectuarea unui test de sensibilitate înainte de utilizare.

Aplică o cantitate mică de produs pe partea interioară a antebrațului și așteaptă câteva ore. Dacă nu apar roșeață, mâncărimi sau iritații, crema poate fi folosită temporar.

Totuși, aceasta nu este o soluție recomandată pe termen lung, deoarece eficiența protecției împotriva razelor UV poate fi deja compromisă.

Cum trebuie păstrată crema cu SPF?

Pentru a-i prelungi durata de viață, crema de protecție solară trebuie depozitată:

într-un loc răcoros și uscat;

ferită de lumina directă a soarelui;

departe de surse de căldură;

cu recipientul bine închis după fiecare utilizare.

Un dulap din baie sau un sertar aflat într-o zonă răcoroasă a locuinței reprezintă cele mai bune opțiuni pentru depozitare.

Dacă produsul a fost deschis vara trecută și a trecut mai mult de un an de la prima utilizare, cea mai sigură alegere este înlocuirea lui. Costul unei noi creme cu protecție solară este incomparabil mai mic decât riscurile la care poate fi expusă pielea atunci când protecția împotriva razelor UV nu mai este eficientă.