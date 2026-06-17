Băutura care a devenit virală pe TikTok. Trendul verii cucerește iubitorii de cafea

Băutura a devenit rapid virală datorită modului simplu de preparare și a versatilității sale, fiind promovată de pasionații de fitness, dar și de iubitorii de cafea.

Ce este proffee?

Denumirea provine din combinarea cuvintelor „protein” și „coffee”. Rețeta de bază include unul sau două espresso servite peste gheață, amestecate cu un shake preparat din pudră proteică și lapte.

Rezultatul este o băutură rece, cu gust asemănător unui latte aromat, care oferă atât efectul stimulant al cofeinei, cât și aportul nutritiv al proteinelor.

De ce a devenit atât de populară?

Popularitatea proffee este legată de interesul tot mai mare pentru alimentația echilibrată și produsele care combină gustul cu beneficiile nutriționale. Susținătorii acestei băuturi afirmă că ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp și poate reprezenta o alternativă la gustările bogate în zahăr.

În plus, prepararea durează doar câteva minute și permite numeroase combinații de arome, de la vanilie și caramel până la ciocolată.

Rețetă de proffee

Ingrediente

Pentru o porție de proffee sunt necesare:

1-2 espresso;

200 ml lapte vegetal sau clasic;

1-2 linguri de pudră proteică;

cuburi de gheață;

sirop aromat, opțional.

Mod de preparare

Laptele și pudra proteică se amestecă într-un shaker, iar compoziția se toarnă peste espresso și gheață. Pentru un aspect similar băuturilor din cafenele, se poate adăuga lapte spumat sau diverse toppinguri.

Care sunt beneficiile?

Specialiștii în nutriție atrag atenția că proffee poate reprezenta o sursă rapidă de energie datorită conținutului de cofeină și proteinelor. Totuși, efectele depind de ingredientele folosite și de cantitatea consumată.

Printre avantajele invocate de consumatori se numără:

aport suplimentar de proteine;

senzație de sațietate pentru mai mult timp;

alternativă cu mai puțin zahăr față de unele băuturi dulci din comerț;

preparare rapidă și ușoară.

Când este recomandat consumul?

Proffee este consumat cel mai frecvent dimineața, în locul cafelei obișnuite, sau după antrenamente, când organismul are nevoie de proteine pentru recuperare.

În zilele călduroase, băutura este apreciată și ca alternativă răcoritoare la cafeaua clasică, fiind considerată una dintre cele mai populare tendințe ale verii în mediul online, potrivit citymagazine.si.