Cum să prepari muștar cu ingrediente simple și arome personalizate

Principalele ingrediente sunt semințele de muștar — galbene, mai delicate, sau maro, mai picante — amestecate cu apă, oțet (de mere sau vin), sare și mirodenii. Unele rețete includ zahăr sau miere pentru un gust dulceag, iar pentru arome mai complexe se adaugă ghimbir, cimbru, piper sau turmeric, care îi conferă și culoare.

Rețetă de muștar

Ingrediente

-3 linguri semințe de muștar

-2 linguri oțet de mere sau vin

-1 lingură apă

-1 linguriță sare

-1 linguriță zahăr (opțional)

-1/2 linguriță turmeric (opțional)

-1/2 linguriță piper măcinat (opțional)

Mod de preparare

Semințele se lasă la înmuiat în apă călduță 2-4 ore sau peste noapte, apoi se mărunțesc cu blenderul sau mojarul. Se adaugă oțetul, sarea, zahărul și condimentele, amestecând bine. Dacă este prea gros, muștarul se subțiază cu puțină apă.

După preparare, este recomandată o perioadă de odihnă în frigider pentru ca aromele să se întrepătrundă. Poate fi păstrat în borcane sterilizate câteva săptămâni.

Pe lângă rețeta de bază, muștarul poate fi îmbogățit cu diferite arome: usturoi proaspăt sau pudră pentru o notă robustă, semințe de coriandru sau fenicul pentru o aromă ușor citrică, piper de Cayenne sau piper alb pentru un plus de iuțeală, sau sos de soia pentru o savoare sărată și notă umami.

Turmericul conferă culoare intensă și un gust ușor pământos, iar ierburile aromatice precum cimbrul, rozmarinul sau salvia adaugă note florale și o dimensiune sofisticată, potrivite pentru mâncăruri la grătar sau preparate mediteraneene. Pentru dulceață naturală se poate înlocui zahărul cu miere sau melasă, ideale pentru brânzeturi sau salate, potrivit hellotaste.ro.

Muștarul de casă este un condiment versatil, sănătos și gustos, care completează perfect preparatele din carne, sandwich-urile și salatele, dând un plus de savoare și personalitate fiecărei mese.