Descoperă mincinoșii: 10 replici pe care le repetă mincinosul cronic

Specialiștii susțin că mincinoșii cronici folosesc adesea anumite expresii repetitive care îi pot da de gol.

Aceste fraze nu reprezintă o dovadă clară că cineva minte, însă atunci când apar frecvent și sunt însoțite de comportamente defensive sau manipulatoare, pot fi un semnal de alarmă.

1. „Cine ar inventa așa ceva?”

Aceasta este una dintre cele mai comune replici folosite pentru a distrage atenția de la adevăr. Persoana încearcă să sugereze că povestea este prea absurdă pentru a fi inventată, tocmai pentru a-i convinge pe ceilalți că spune adevărul.

În realitate, această strategie mută discuția de la fapte către emoții și reduce suspiciunile celor din jur.

2. „Tu mă cunoști”

Mincinoșii cronici încearcă adesea să evite explicațiile concrete și se bazează pe relația personală cu interlocutorul.

Prin expresii precum „Tu mă cunoști” sau „Știi că nu aș face asta”, încearcă să transforme lipsa de dovezi într-o dovadă de încredere și să facă cealaltă persoană să se simtă vinovată pentru că pune întrebări.

3. „Eu nu am spus niciodată asta”

Negarea unor afirmații făcute anterior este o tactică frecventă de manipulare.

Prin această expresie, persoana încearcă să creeze confuzie și să îi facă pe ceilalți să se îndoiască de propria memorie. Specialiștii numesc acest comportament „gaslighting”, o formă subtilă de manipulare psihologică.

4. „Nu e mare lucru”

Când sunt confruntați cu o minciună, mulți oameni încearcă să minimizeze gravitatea situației.

În loc să își asume responsabilitatea, preferă să sugereze că problema este exagerată și că reacția celorlalți este disproporționată.

5. „Nu asta am vrut să spun”

Această expresie apare adesea atunci când cineva este prins într-o contradicție.

În loc să recunoască faptul că a mințit sau a oferit informații false, încearcă să reformuleze mesajul și să schimbe sensul inițial al declarației.

6. „Chiar s-a întâmplat”

Persoanele care exagerează frecvent tind să insiste foarte mult asupra autenticității poveștilor lor.

Atunci când cineva repetă constant că un eveniment „chiar s-a întâmplat”, este posibil să încerce să compenseze lipsa de credibilitate a propriului discurs.

7. „Ar trebui să-mi mulțumești”

Unii mincinoși adoptă rolul victimei sau încearcă să se prezinte drept persoane care au făcut un bine.

Prin astfel de afirmații încearcă să schimbe direcția conversației și să obțină apreciere în loc să răspundă pentru comportamentul lor.

8. „Asta am vrut, de fapt, să spun”

Atunci când versiunile poveștii nu mai coincid, mulți mincinoși cronici încearcă să își corecteze declarațiile din mers.

Problema este că, după numeroase modificări și reinterpretări, devine dificil să mai păstreze o variantă coerentă a poveștii.

9. „Da, sigur, cum spui tu”

O reacție surprinzător de frecventă atunci când sunt confruntați este aparenta indiferență.

În loc să se apere agresiv, unii mincinoși aleg sarcasmul, ridicarea din umeri sau replici precum „Da, sigur” pentru a evita discuția și pentru a descuraja întrebările suplimentare.

10. „Cum poți să te îndoiești de mine?”

Atunci când sunt puși în fața unor dovezi sau întrebări incomode, mulți mincinoși încearcă să întoarcă situația împotriva interlocutorului.

În loc să răspundă direct, fac apel la emoții și sugerează că simplul fapt că sunt întrebați reprezintă o ofensă.

Cum recunoști un mincinos cronic

Psihologii atrag atenția că nicio expresie nu demonstrează, de una singură, că o persoană minte. Totuși, atunci când astfel de fraze apar frecvent, sunt însoțite de contradicții și de tendința de a evita responsabilitatea, ele pot indica un comportament manipulator.

De cele mai multe ori, adevărul nu este ascuns doar în cuvinte, ci și în reacțiile emoționale, inconsecvențele și modul în care o persoană răspunde atunci când este confruntată cu faptele, scrie yourtango.com