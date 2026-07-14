Ce este efectul placebo și de ce funcționează? Explicația celui mai fascinant fenomen din medicină

Efectul placebo este un fenomen real, demonstrat științific, în care organismul poate înregistra o ameliorare a unor simptome chiar dacă tratamentul administrat nu conține nicio substanță activă. Cercetările din ultimele decenii au arătat că placebo nu înseamnă „vindecare imaginară”, ci modificări reale produse de creier și de organism, influențate de așteptările, experiențele și contextul în care este administrat un tratament.

Ce este efectul placebo

Un placebo este un tratament fără efect farmacologic propriu. Poate fi o pastilă din zahăr, o injecție cu soluție salină sau o procedură simulată, folosită în special în studiile clinice.

Efectul placebo apare atunci când pacientul se simte mai bine după administrarea unui astfel de tratament, deoarece crede că primește un medicament eficient. Îmbunătățirea nu este imaginată, ci poate fi măsurată în anumite situații prin modificări ale activității cerebrale, ale percepției durerii sau ale altor simptome.

Cum funcționează efectul placebo

Deși mecanismele nu sunt încă pe deplin înțelese, oamenii de știință au identificat mai multe explicații.

Așteptările pacientului

Dacă o persoană este convinsă că tratamentul o va ajuta, creierul poate activa circuite care reduc durerea, anxietatea sau stresul.

În unele cazuri, sunt eliberate substanțe precum:

endorfinele (analgezice naturale);

dopamina (implicată în motivație și recompensă);

alți neurotransmițători care influențează starea de bine și percepția simptomelor.

Condiționarea

Organismul învață din experiențele anterioare.

Dacă ai luat de mai multe ori un medicament care ți-a făcut bine, simplul gest de a înghiți o pastilă asemănătoare poate declanșa un răspuns fiziologic similar, chiar dacă aceasta nu conține substanță activă.

Relația cu medicul

Studiile arată că încrederea în medic, empatia și modul în care este prezentat tratamentul pot amplifica efectul placebo.

Un pacient care se simte ascultat și în siguranță răspunde adesea mai bine la tratament decât unul care nu are această încredere.

În ce afecțiuni poate apărea efectul placebo

Efectul placebo este cel mai bine documentat în cazul simptomelor influențate de activitatea creierului.

Printre acestea se numără:

durerea cronică;

migrenele;

anxietatea;

depresia;

oboseala;

sindromul de colon iritabil;

boala Parkinson, în anumite situații;

greața și unele simptome digestive.

Ce NU poate face efectul placebo

Una dintre cele mai mari confuzii este că placebo ar putea vindeca orice boală.

În realitate, efectul placebo nu tratează cauza unei afecțiuni și nu poate înlocui tratamentele medicale dovedite.

De exemplu, placebo:

nu distruge celulele canceroase;

nu elimină bacteriile în cazul unei infecții;

nu repară un os fracturat;

nu scade colesterolul printr-un mecanism biologic;

nu înlocuiește intervențiile chirurgicale sau tratamentele salvatoare de viață.

El poate însă reduce intensitatea unor simptome precum durerea, anxietatea sau senzația de disconfort.

Efectul placebo și studiile clinice

Aproape toate medicamentele noi sunt testate în studii clinice controlate cu placebo.

Participanții sunt împărțiți, de regulă, în două grupuri:

unul primește medicamentul investigat;

celălalt primește un placebo.

De multe ori, nici pacienții și nici medicii nu știu cine primește tratamentul real până la finalul studiului. Acest tip de cercetare, numit studiu dublu-orb, îi ajută pe cercetători să stabilească dacă beneficiile observate sunt datorate medicamentului sau efectului placebo.

Există și efectul nocebo

La fel cum așteptările pozitive pot produce beneficii, așteptările negative pot avea efectul opus.

Acest fenomen se numește efect nocebo.

O persoană care este convinsă că un tratament îi va provoca reacții adverse poate resimți astfel de simptome chiar și atunci când primește un placebo.

Placebo funcționează chiar și atunci când știi că este placebo?

Surprinzător, unele cercetări recente sugerează că răspunsul este da.

În anumite studii, participanții au fost informați clar că primesc o pastilă fără substanță activă, iar o parte dintre ei au raportat totuși ameliorarea simptomelor. Acest fenomen este cunoscut drept „placebo deschis” (open-label placebo) și reprezintă unul dintre cele mai interesante domenii de cercetare din medicina modernă.

Ce spun oamenii de știință

Astăzi, comunitatea științifică este de acord că efectul placebo este un fenomen psihobiologic real, rezultat din interacțiunea dintre creier, sistemul nervos, emoții și așteptările pacientului. Totuși, el nu trebuie confundat cu un tratament propriu-zis și nu poate înlocui terapiile validate științific.

Înțelegerea modului în care funcționează placebo îi ajută pe cercetători să dezvolte tratamente mai eficiente și să valorifice mai bine relația dintre medic și pacient. În fond, una dintre cele mai importante lecții oferite de acest fenomen este că mintea și corpul sunt mult mai strâns legate decât s-a crezut mult timp.