Coafuri de festival în 2026: De la beach waves la boxer braids

Vara lui 2026 aduce însă o schimbare de direcție: se renunță la glitterul excesiv și la coafurile rigide, iar în tendințe intră naturalețea, împletiturile și accesoriile discrete.

Dacă în urmă cu câțiva ani dominau părul plin de sclipici, extensiile colorate și cocurile foarte elaborate, în acest sezon accentul cade pe coafuri care arată bine chiar și după o zi petrecută în soare, praf și dans.

Regula de aur în 2026: coafura trebuie să reziste

Un festival înseamnă temperaturi ridicate, multe ore petrecute afară și, de cele mai multe ori, vânt, transpirație sau umiditate.

De aceea, hairstyliștii recomandă coafuri care nu trebuie refăcute din două în două ore.

În tendințe sunt:

texturile naturale;

volumul lejer;

împletiturile;

cocurile relaxate;

cozile bine prinse, dar fără exces de fixativ.

Coafuri pentru păr lung

Părul lung rămâne cel mai ușor de adaptat unui look de festival.

Printre cele mai populare variante din această vară se numără:

împletiturile duble inspirate din stilul boho;

cozile înalte cu șuvițe lejere în jurul feței;

buclele tip beach waves ;

; cocurile messy;

coafura half-up, half-down;

împletiturile tip boxer braids, care revin puternic în tendințe.

Dacă festivalul durează mai multe zile, împletiturile sunt una dintre cele mai practice alegeri. Nu doar că rezistă foarte bine, dar protejează și părul de soare și vânt.

Ce aleg fanele stilului „clean girl”

Trendul „clean girl”, extrem de popular pe TikTok și Instagram, influențează și coafurile de festival.

Aici intră:

cocul jos, perfect finisat;

coada de cal înaltă și foarte netedă;

cărarea pe mijloc;

șuvițele atent așezate în jurul feței.

Este un look minimalist care se potrivește foarte bine cu ținutele simple și accesoriile aurii.

Părul mediu, cel mai versatil

Dacă ai părul până la umeri sau puțin mai lung, ai poate cele mai multe variante.

În vara lui 2026 se poartă:

ponytail cu volum;

cocurile joase;

buclele lejere;

împletiturile laterale;

bobul texturat;

half bun (jumătate prins, jumătate lăsat liber).

Avantajul este că aceste coafuri rezistă bine chiar și în zilele foarte călduroase.

Părul scurt poate atrage toate privirile

Nu doar părul lung poate fi spectaculos la festival.

În tendințe sunt:

pixie-ul cu efect wet look;

bobul cu textură naturală;

cărarea laterală accentuată;

buclele lejere;

șuvițele colorate temporar cu spray lavabil.

Colorarea temporară în nuanțe pastel sau neon revine în această vară, însă într-o variantă mult mai discretă decât în anii trecuți.

Accesoriile care se poartă în 2026

Accesoriile fac diferența chiar și atunci când alegi cea mai simplă coafură.

Cele mai populare sunt:

fundele din satin;

eșarfele purtate în păr;

clemele metalice minimaliste;

inelele pentru împletituri;

elasticele supradimensionate din material textil;

florile naturale sau artificiale.

În schimb, accesoriile încărcate cu cristale și glitter nu mai domină tendințele.

Ce NU se mai poartă

Față de anii trecuți, hairstyliștii spun că mai multe trenduri au început să dispară:

excesul de glitter aplicat pe cărare;

extensiile foarte lungi puse doar pentru festival;

cocurile extrem de rigide;

părul încărcat cu gel și spray;

accesoriile foarte mari și foarte strălucitoare.

În locul lor apar coafurile care par naturale și ușor de realizat.

Cum faci ca o coafură să reziste toată ziua

Specialiștii recomandă câteva reguli simple:

folosește un spray cu protecție termică înainte de coafare;

evită produsele cu fixare foarte puternică;

ia în geantă un mini șampon uscat pentru volum;

prinde câteva agrafe și un elastic de rezervă;

dacă ai părul lung, împletește-l înainte de culcare pentru a păstra textura și în ziua următoare.

Tendința verii 2026: mai puțin înseamnă mai mult

Dacă până nu demult festivalurile erau locul unde toată lumea încerca să atragă atenția prin coafuri spectaculoase, în 2026 accentul cade pe un stil relaxat și autentic.

Coafurile trebuie să fie confortabile, să reziste ore întregi și să completeze ținuta fără să o eclipseze. Iar cele mai apreciate look-uri sunt tocmai cele care par naturale, chiar dacă în spatele lor se află câteva trucuri bine gândite, scrie spynews.ro