UPDATE Accident în lanț, pe A1. Trafic pe o singură bandă

UPDATE:

În accident au fost implicate șapte persoane.

În urma evaluării medicale, patru persoane au fost transportate la UPU Sibiu conștiente. Un tânăr în vârstă de 19 ani a suferit traumatism cranian și traumatism la picior, o femeie în vârstă de 48 de ani are traumatism la mână, alta de 52 de ani are traumatism toracic, iar un bărbat în vârstă de 62 de ani are traumatism la mână.

Celelalte trei persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital.

Știre inițială:

La locul intervenției au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Sibiu, în accident sunt implicate patru mașini și mai multe persoane.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat numărul victimelor sau gravitatea leziunilor.

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva intervin la fața locului și fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Traficul rutier este îngreunat în zonă, circulația desfășurându-se pe o singură bandă la ora transmiterii știrii.

(sursa: Mediafax)