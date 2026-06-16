Adrian Veștea, în exclusivitate la Observator, după ce a părăsit ședința PNL: „Acest Guvern va trece! Indiferent de decizia colegilor mei, eu rămân un liberal”

Cu negocierile pentru formarea noului Guvern în plină desfășurare și pe fondul discuțiilor din interiorul PNL privind o posibilă sancționare sau chiar excludere a sa din partid, Adrian Veștea s-a declarat încrezător în viitorul Guvernului pe care a fost desemnat să îl formeze.

„Am convingerea că acest Guvern va trece”, a declarat premierul desemnat. „Îmi doresc ca acest guvern să fie format din toate partidele pro-europene. În felul acesta, având o majoritate largă, România poate merge înainte şi va avea stabilitate. Cred că nu ar trebui să excludem pe absolut nimeni”, a explicat Adrian Veștea.

Referindu-se la viitoarea formulă guvernamentală, premierul desemnat a evitat să avanseze o listă de miniștri, însă a subliniat importanța Ministerului Finanțelor în perioada următoare și necesitatea finalizării obiectivelor asumate prin PNRR.

„Nu o să fac public pe câţi parlamentari PNL mă bazez la votul din Parlament. Păstrez decenţa, îi las să se manifeste. Poate fi un număr mare, poate alţii se vor emoţiona. Îmi doresc ca Alexandru Nazare să fie ministru în noul guvern. Nu am o listă de miniştri. O să stau de vorbă cu Cătălin Predoiu, nu am discutat încă. Cred că cel mai important minister e Ministerul de Finanţe, care trebuie să închidă PNRR-ul.”, a declarat Adrian Veștea.

Pe parcursul interviului, premierul desemnat a făcut apel la depășirea orgoliilor politice și la asumarea responsabilității guvernării, avertizând că România nu își mai poate permite prelungirea blocajului instituțional.

„Ţara stă de 41 de zile într-o situaţie de provizorat şi cred că este datoria noastră să nu mai ducem în derizoriu acest lucru. Dacă punem mai presus orgoliul personal, nu vom ajunge să guvernăm această ţară”, a declarat acesta.

În dialogul cu Alessandra Stoicescu, Adrian Veștea a vorbit și despre tensiunile din interiorul PNL, respingând ideea că situația sa personală ar trebui să devină prioritatea momentului.

„Nu cred că astăzi ar trebui să fie o temă pe care cineva ar trebui să o abordeze, fiindcă România are nevoie de alte lucruri. Ar trebui să ne raportăm la România, nu la Adrian Veştea”, a declarat el.

Întrebat despre posibilitatea fără precedent ca PNL să discute excluderea propriului premier desemnat, Veștea a răspuns: „Acest lucru nu s-a întâmplat nicăieri în lume, dar poţi să ştii ce se întâmplă?”.

Premierul desemnat a transmis că nu ia în calcul o plecare din Partidul Național Liberal.

„Le-am spus colegilor mei că, indiferent de decizia pe care o vor lua, eu rămân un liberal. Nu m-am gândit niciodată că voi pleca din PNL. Dacă vor avea o altă opţiune, este decizia lor, dar eu voi rămâne liberal”, a afirmat premierul desemnat.

Adrian Veștea a făcut referire și la liderul PNL, Ilie Bolojan.

„Nu vreau să-i pun nicio etichetă domnului Bolojan. Ţara nu mai poate să continue la modul acesta, trebuie să ne asumăm într-o formă sau alta. În fiecare lună ne împrumutăm să asigurăm funcţionarea României.” - Adrian Veștea, premier desemnat

Premierul desemnat a dat detalii despre relația cu președintele Nicușor Dan.

„Sâmbătă seară am vorbit pânâ târziu cu preşedintele şi mi-a explicat situaţia în care e România. Nu am avut nicio relaţie înainte cu domnul preşedinte. Cred că a existat o evaluare în ceea ce priveşte parcursul meu profesional. Mi s-a spus că sunt un om al dialogului, nu sunt un om conflictual. Faţă în faţă nu am avut întâlniri cu preşedintele, nu am fost chemat, nu am considerat că eu aş putea fi premier.”, a spus acesta.

Interviul acordat Alessandrei Stoicescu a reprezentat una dintre primele apariții publice ale premierului desemnat după nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan.

Întregul interviu este disponibil pe observatornews.ro. Principalele declarații pot fi umărite și pe Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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