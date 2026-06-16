Prima mare surpriză a Mondialului, în cea de-a cincea zi lider detaşat de audiență la Antena 1

Prima mare surpriză a Mondialului, remiza grupei H, Spania- Capul Verde, dar şi cea a grupei G, Belgia – Egipt, precum şi întâlnirile din grupa E, Coasta de Fildeş – Ecuador şi grupa F, Suedia – Tunisia, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, au condus detașat clasamentele de audienţă, pe toate categoriile de public. De altfel, Antena 1 s-a impus ca lider detaşat de audiență şi la nivelul întregului interval de Prime Time.

Ziua cu numărul 5 de la Campionatul Mondial a fost marcată de meciuri interesante și mai mult decât atât, de rezultate extrem de surprinzătoare care au captat atenția publicului. Astfel, Antena 1, în intervalul confruntării grupei H, Spania – Capul Verde, 18.58 – 20.57, s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 5.8 puncte de rating şi 27.7% cotă de piață, urmat de Pro TV cu 5.2 puncte de rating şi 25% cota de piață. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului din mediul urban, unde programul a ȋnregistrat 6.3 puncte de rating și 21.4% cota de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 6 puncte de rating și 20.3% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări.

Şi partida disputată în intervalul 21.58 – 23.58, Belgia - Egipt, din grupa G, a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 7.1 puncte și 32.2% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 4 puncte de rating și 18.3% cota de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.2 puncte de rating și 28% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de Pro TV care avea 5 puncte de rating și 22.7% cotă de piață.

Şi partida disputată ziua anterioară ȋn intervalul 02.00 – 04.06, ȋn care Coasta de Fildeş a ȋntâlnit Ecuador, a condus clasamentul audiențelor, cu un rating mediu de 1.5 puncte și 36.8% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 0.9 puncte de rating și 22% cota de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public. Şi cealaltă confruntare a grupei F, Suedia - Tunisia (05.01 – 06.57) a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 1.5 puncte și 36.8% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 1.3 puncte de rating și 31.8% cota de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Spania – Capul Verde a fost cu siguranță primul șoc imens de la Cupa Mondială, ibericii nereușind să obțină cele trei puncte în fața insularilor. Furia Roja a produs surpriza Campionatului Mondial, nereuşind să învingă Capul Verde, naţională aflată în premieră la un Mondial! Prestaţia portarului african, Vozinha, care a jucat în trecut şi pentru Zimbru Chişinău şi care a păstrat poarta intactă pentru echipa sa, a făcut înconjurul lumii, conturile sale de socializare explodând până astăzi (peste 5.8 milioane de urmăritori doar pe Instagram).

Şi Belgia a făcut egal cu Egipt într-un duel în care pornea ca favorita, iar Uruguay nu a reușit să învingă Arabia Saudită, care a mai produs o surpriză după ce acum patru ani învingea Argentina. În ultima partidă a zilei, Iran și Noua Zeelandă și-au împărțit punctele la Los Angeles în urma unui duel spectaculos.

Programul zilei a 6-a de la Campionatul Mondial

Franța – Senegal, ora 22:00

Iraq – Norvegia, ora 01:00

Argentina – Algeria, ora 04:00

Austria – Iordania, ora 07:00

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