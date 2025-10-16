x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul „eterogen”?

Limba română: Ce înseamnă cuvântul „eterogen”?

de Andreea Tiron    |    16 Oct 2025   •   09:15
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „eterogen”?

Într-o lume în care diversitatea este din ce în ce mai vizibilă — de la cultură, idei, până la știință și tehnologie — cuvântul „eterogen” capătă tot mai multă relevanță.

Îl întâlnim în articole, studii și chiar în conversațiile de zi cu zi, dar cât de bine îi cunoaștem, de fapt, sensul? Ce înseamnă „eterogen” și cum se folosește corect?

Definiția din DEX

ETEROGÉN, -Ă, eterogeni, -e, adjectiv
(din fr. hétérogène, lat. heterogenus)

DEX 2009: „Care este compus din elemente de natură, de origine, de structură sau de compoziție diferită; neomogen.”

Sinonime: divers, neuniform, amestecat, compus din elemente diferite.
Antonime: omogen, uniform, unitar.

Explicație pe înțelesul tuturor

Pe scurt, „eterogen” descrie un ansamblu format din părți diferite între ele. Poate fi vorba despre o substanță, un grup de oameni, o societate sau o combinație de idei.
Este opusul termenului „omogen”, care desemnează ceva uniform, identic în compoziție sau structură.

Exemple de utilizare

  1. În știință:

  2. În sociologie și cultură:

    • „Societatea modernă este tot mai eterogenă, incluzând oameni din culturi și credințe diferite.”

    • „Grupul de studenți era eterogen, reunind tineri din toate colțurile lumii.”

  3. În artă și literatură:

    • „Romanul lui conține un amestec eterogen de stiluri și influențe.”

    • „Expoziția prezintă o selecție eterogenă de lucrări contemporane.”

Etimologie și sensuri extinse

Termenul provine din grecescul „heteros” (altul, diferit) și „genos” (neam, fel, gen).
Prin urmare, eterogen desemnează diferența în unitate — ideea că un tot poate fi compus din elemente variate care coexistă.

În limbajul cotidian, îl folosim adesea pentru a descrie diversitatea și pluralitatea: oameni, idei, culturi, gândiri — toate contribuind la un întreg complex și viu.

Cuvântul „eterogen” nu înseamnă doar „diferit”, ci exprimă bogăția care apare din diversitate.
Într-un sens mai profund, a înțelege și a accepta eterogenitatea lumii din jurul nostru înseamnă a recunoaște frumusețea varietății — în oameni, în natură și în idei.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: limba romana
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri