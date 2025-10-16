Limba română: Ce înseamnă cuvântul „eterogen”?

Îl întâlnim în articole, studii și chiar în conversațiile de zi cu zi, dar cât de bine îi cunoaștem, de fapt, sensul? Ce înseamnă „eterogen” și cum se folosește corect?

Definiția din DEX

ETEROGÉN, -Ă, eterogeni, -e, adjectiv

(din fr. hétérogène, lat. heterogenus)

DEX 2009: „Care este compus din elemente de natură, de origine, de structură sau de compoziție diferită; neomogen.”

Sinonime: divers, neuniform, amestecat, compus din elemente diferite.

Antonime: omogen, uniform, unitar.

Explicație pe înțelesul tuturor

Pe scurt, „eterogen” descrie un ansamblu format din părți diferite între ele. Poate fi vorba despre o substanță, un grup de oameni, o societate sau o combinație de idei.

Este opusul termenului „omogen”, care desemnează ceva uniform, identic în compoziție sau structură.

Exemple de utilizare

În știință: „Amestecul de nisip și sare este eterogen, deoarece componentele sale pot fi distinse ușor.” Citește pe Antena3.ro „Riscul maxim al unui război nuclear va fi atins între 2025-2026”. Când prevăd spionii lui Putin un conflict militar Rusia-NATO

„Universul este un sistem eterogen, alcătuit din materie și energie în forme variate.” În sociologie și cultură: „Societatea modernă este tot mai eterogenă, incluzând oameni din culturi și credințe diferite.”

„Grupul de studenți era eterogen, reunind tineri din toate colțurile lumii.” În artă și literatură: „Romanul lui conține un amestec eterogen de stiluri și influențe.”

„Expoziția prezintă o selecție eterogenă de lucrări contemporane.”

Etimologie și sensuri extinse

Termenul provine din grecescul „heteros” (altul, diferit) și „genos” (neam, fel, gen).

Prin urmare, eterogen desemnează diferența în unitate — ideea că un tot poate fi compus din elemente variate care coexistă.

În limbajul cotidian, îl folosim adesea pentru a descrie diversitatea și pluralitatea: oameni, idei, culturi, gândiri — toate contribuind la un întreg complex și viu.

Cuvântul „eterogen” nu înseamnă doar „diferit”, ci exprimă bogăția care apare din diversitate.

Într-un sens mai profund, a înțelege și a accepta eterogenitatea lumii din jurul nostru înseamnă a recunoaște frumusețea varietății — în oameni, în natură și în idei.