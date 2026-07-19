Limba română: seringă sau siringă

Răspunsul dat de dicționarele normative este însă clar și fără echivoc.

Forma corectă, conform DEX și DOOM

Atât Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), cât și Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM, ediția a III-a, 2021) confirmă aceeași formă corectă: seringă, cu pluralul seringi. Varianta cu „i" — „siringă" / „siringi" — nu apare consemnată drept corectă în DOOM, ceea ce înseamnă că este considerată o formă incorectă din punctul de vedere al normelor actuale ale limbii, deși este frecvent auzită în vorbirea cotidiană.

Definiția din DEX este clară: „SERÍNGĂ, seringi, s.f. Instrument medical folosit pentru a introduce sau pentru a scoate din organism un lichid, pentru a lua probe de sânge etc., care constă dintr-un cilindru de sticlă sau de material plastic cu un piston etanș, la care se adaptează un ac tubular."

De unde vine cuvântul

Explicația pentru care „seringă" este forma acceptată, și nu „siringă", ține de etimologie. Cuvântul a intrat în limba română din franceză — seringue — și nu din italiană, unde termenul corespunzător este siringa. Sursa etimologică principală recunoscută de dicționarele normative este, așadar, cea franceză, motiv pentru care varianta cu „e" a fost consacrată drept cea corectă.

Interesant este că, la origine, atât forma franceză, cât și cea italiană provin din latinescul syringa, derivat, la rândul lui, din grecescul vechi sýrinx (sýriggos), cu sensul de „țeava" sau „fluier" — o rădăcină care explică și de ce cuvântul „siringă", deși considerat incorect în sens medical, are o existență paralelă legată de mitologia și muzica antică grecească (nimfa Syrinx, transformată în trestie, din care s-a confecționat primul instrument de tip fluier).

Cum se declină corect cuvântul

Pentru folosirea corectă a substantivului „seringă" în context medical sau de zi cu zi, este util să reținem și formele lui de declinare:



Plural nearticulat: seringi — „Medicii au pregătit mai multe seringi pentru vaccinare."

Plural articulat: seringile — „Seringile acestea nu au fost folosite."

Genitiv-dativ singular: seringii (cu doi „i") — „Acul seringii nu era suficient de lung." sau „Capacul seringii trebuie aruncat după folosire."

Forma „siringii" nu există, cu sens medical, în limba română normată.

Un truc simplu pentru a nu mai greși

Un mod ușor de a reține forma corectă este asocierea cuvântului „seringă" cu „ser" (ca în ser fiziologic) — ambele aparțin aceluiași domeniu medical și încep la fel, cu litera „e". Această asociere mnemonică poate fi utilă mai ales pentru profesioniștii din domeniul medical, pentru care claritatea terminologică nu este doar o chestiune de corectitudine lingvistică, ci și un semnal de profesionalism în comunicarea scrisă și verbală cu pacienții și colegii.

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