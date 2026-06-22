Vulturul pleșuv planează în numărul 19 al Colecției „Animale din sălbăticie”, la chioșcuri din 23 iunie

Pasărea de pradă uriașă preferă să aibă cuibul la înălțime și, alături de văzul foarte bun, are și simțul olfactiv extrem de dezvoltat, putând mirosi prada din zbor. Cei mici vor descoperi și cât de unită este o familie de vulturi, un lucru mai puțin obișnuit în lumea animală. La 5 ani, vulturul este adult și își poate întemeia o familie. Rămâne cu perechea aleasă, în majoritatea cazurilor, toată viața. Când devin părinții, vulturii sunt foarte grijulii și atenți, supraveghindu-și bine puiul până acesta învață să zboare.

Paginile revistei vin și cu alte informații interesante, explicând cum se hrănesc vulturii și ajutând copiii să descopere și alte specii înrudite, care trăiesc în diverse locuri din lume.

Revista este frumos ilustrată și scrisă pe înțelesul copiilor. Povestea inclusă în acest număr este despre grija părinților-vultur pentru viitorul lor pui, care se simte cu mult înainte ca acesta să vină pe lume.

Revista este însoțită de două figurine simpatice –mama hienă și o surpriză!

Colecția „Animale din sălbăticie” este o serie educativă, care îi apropie pe cei mici de natură și îi ajută să înțeleagă rolul și importanța fiecărei viețuitoare și de ce oamenii trebuie să facă eforturi pentru protejarea animalelor care se află în risc de dispariție.

Caută numărul 19– Vulturul pleșuv, la chioșcuri, începând de marți, 23 iunie, și continuă aventura în lumea fascinantă a animalelor! Preț: 29,99 lei.