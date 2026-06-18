Doliu la Hollywood. Daveigh Chase, actrița din „The Ring” și vocea lui Lilo din „Lilo & Stitch”, a murit la doar 35 de ani

Tragedie la Hollywood. Daveigh Chase, vedeta din „The Ring” și „Lilo & Stitch”, a murit după o infecție gravă

Actrița Daveigh Chase, cunoscută pentru rolul înfricoșător al Samarei din filmul „The Ring” și pentru vocea personajului Lilo din animația Disney „Lilo & Stitch”, a murit la vârsta de 35 de ani. Vestea tragică a fost confirmată de partenerul său, care a dezvăluit cauza decesului.

Lumea cinematografiei este în doliu după moartea prematură a actriței Daveigh Chase, una dintre cele mai cunoscute foste vedete copil de la Hollywood. Artista s-a stins din viață marți, la vârsta de 35 de ani, a anunțat Euronews.

Potrivit declarațiilor făcute de iubitul său, Roy Hernandez, pentru presa americană, Daveigh Chase a murit în urma unei meningite și a unei infecții severe a sângelui, complicații care au provocat septicemie.

Înainte de deces, actrița fusese internată într-un spital din Los Angeles, după ce s-ar fi confruntat cu probleme grave de malnutriție.

De la succesul Disney la rolul care a îngrozit o generație

Născută pe 24 iulie 1990, în Las Vegas, Nevada, Daveigh Chase și-a început cariera artistică încă din copilărie și a devenit rapid una dintre cele mai apreciate tinere actrițe ale generației sale.

Publicul o va asocia întotdeauna cu vocea lui Lilo din celebra animație Disney „Lilo & Stitch”, dar și cu personajul Samara Morgan din remake-ul american al filmului horror „The Ring” (2002), rol care a rămas unul dintre cele mai memorabile și înfricoșătoare din istoria genului.

Tot ea a dat voce personajului Chihiro Ogino în versiunea în limba engleză a filmului de animație „Spirited Away”, realizat de Studio Ghibli.

A jucat în producții de succes la Hollywood

De-a lungul carierei sale, Daveigh Chase a apărut în numeroase producții apreciate de public și critici. Printre acestea se numără filmul cult „Donnie Darko”, unde a interpretat-o pe Samantha Darko, serialul „Sabrina, Vrăjitoarea adolescentă” și drama HBO „Big Love”.

În 2015, actrița s-a retras din industria cinematografică, renunțând la activitatea artistică desfășurată cu normă întreagă.

Problemele care i-au marcat ultimii ani

După retragerea din actorie, Daveigh Chase a ajuns de mai multe ori în atenția autorităților americane. Presa din SUA a relatat că aceasta s-a confruntat cu probleme legale, inclusiv acuzații privind posesia de droguri și utilizarea unui autoturism furat.

Moartea sa a șocat fanii din întreaga lume, care și-au exprimat regretul pe rețelele sociale și au adus un ultim omagiu actriței care a marcat copilăria și adolescența unei întregi generații.