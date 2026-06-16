Robert De Niro, atac dur la adresa lui Donald Trump: „Nu pot iubi o țară condusă de el”

Evenimentul, intitulat „Rise Up, Sing Out”, a fost organizat de actrița Jane Fonda și a reunit mai multe personalități din lumea artistică, printre care Bette Midler, Patti Smith și Julia Roberts. Apariția lui De Niro a reprezentat o surpriză, fiind primită cu aplauze de public.

Mesaj pentru libertatea de exprimare

Se pare că De Niro are ceva în comun cu Donald Trump: amândoi vor să facă America din nou măreață. Dar în moduri foarte diferite.

„În cea mai mare parte a vieții mele, am iubit această țară. Statele Unite ale Americii mi-au primit strămoșii imigranți și mi-au oferit mie, familiei mele și concetățenilor mei oportunități atât de bogate și libertăți extraordinare. Vreau să-mi iubesc din nou țara. Îmi vreau țara înapoi”, a spus legendarul acor, într-un discurs înfăcărat.

Actorul a subliniat importanța Primului Amendament și a libertății de exprimare, afirmând că este „aproape un absolutist” în privința acestui drept. Totodată, De Niro a declarat că își folosește propria libertate de exprimare pentru a răspunde opiniilor cu care nu este de acord.

Critici la adresa lui Donald Trump

Discursul lui Robert De Niro a inclus și critici directe la adresa președintelui Donald Trump. Actorul a afirmat că nu poate susține o țară condusă de acesta și a făcut referire la mai multe declarații și politici asociate acestuia.

„Nu pot iubi o țară condusă de un tiran rasist, misogin și xenofob”, a spus De Niro, adăugând că nu poate susține o conducere politică pe care o consideră nocivă.

Reacțiile publicului au fost puternice, spectatorii aplaudând și scandând alături de actor în timpul discursului său.

Reacții în mediul online

După eveniment, momentul a fost intens distribuit pe rețelele de socializare, unde numeroși utilizatori au comentat favorabil intervenția actorului. Pe platforme, precum Reddit și TikTok, mulți l-au lăudat pe De Niro pentru poziția sa publică, descriindu-l drept o voce importantă în spațiul public american, notează parade.com.

Evenimentul a avut loc în contextul unor dezbateri tot mai intense din SUA privind libertatea de exprimare și climatul politic actual.