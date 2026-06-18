NU spăla zmeura sub jet de apă! Două ingrediente elimină murdăria și pesticidele

Mulți oameni fac greșeala de a clăti zmeura sub un jet puternic de apă, însă specialiștii recomandă o metodă mult mai blândă, care îndepărtează murdăria și eventualele urme de pesticide fără să afecteze fructele.

De ce trebuie spălată cu grijă

Zmeura are o structură extrem de fragilă. Este alcătuită din mici bobițe unite între ele, care se desprind ușor la presiune. În plus, conținutul ridicat de apă și coaja foarte subțire o fac predispusă la deteriorare și mucegăire.

Din acest motiv, spălarea trebuie făcută delicat, fără frecare și fără produse agresive.

Când trebuie spălată și când nu

Dacă zmeura provine din propria grădină și știi sigur că nu a fost tratată cu substanțe chimice, poate fi consumată imediat după culegere.

În schimb, zmeura cumpărată din piață sau din supermarket trebuie spălată înainte de consum.

Există însă o excepție: dacă intenționezi să o congelezi sau să o depozitezi pentru mai multe zile, este mai bine să nu o speli înainte. Umiditatea accelerează alterarea fructelor.

Cum se spală corect zmeura

Înainte de spălare, sortează fructele și îndepărtează exemplarele moi, zdrobite sau deteriorate. Elimină și eventualele frunze, crenguțe sau impurități.

Apoi:

Umple un bol mare cu apă rece. Pune zmeura într-o strecurătoare. Scufundă ușor strecurătoarea în apă și mișcă delicat fructele. Schimbă apa și repetă operațiunea de una sau două ori.

Pentru o curățare mai eficientă, poți adăuga în apă unul dintre aceste două ingrediente simple:

o linguriță de bicarbonat de sodiu;

câteva picături de suc de lămâie.

Ambele ajută la îndepărtarea reziduurilor de pesticide și a impurităților fără a afecta gustul fructelor.

Uscarea, pasul pe care mulți îl ignoră

După spălare, zmeura nu trebuie lăsată într-o grămadă și nici ștearsă cu prosopul.

Întinde fructele într-un singur strat pe hârtie absorbantă și lasă-le să se usuce natural, la aer, ferite de lumina directă a soarelui.

Evită să le freci sau să le presezi, deoarece se pot zdrobi foarte ușor.

Secretul unei zmeure perfecte

Deși pare un fruct pretențios, zmeura își păstrează aroma și textura dacă este manipulată cu atenție. Câteva minute în plus pentru spălare și uscare te vor ajuta să te bucuri de un fruct curat, gustos și plin de vitamine, fără riscul de a-l deteriora înainte de a-l consuma.