Oamenii care se culcă la ora 21:00 sunt mai fericiți decât ceilalți

Persoanele care se culcă în mod constant în jurul orei 21:00 nu doar că dorm mai bine, ci tind să fie și mai fericite, mai energice și mai echilibrate.

Iată care sunt principalele motive.

1. Se trezesc cu adevărat odihnite

Somnul de calitate este unul dintre cele mai importante elemente ale sănătății fizice și psihice. Persoanele care adorm devreme au șanse mai mari să acumuleze suficiente ore de odihnă și să înceapă ziua cu energie.

Lipsa somnului afectează concentrarea, productivitatea și chiar relațiile cu cei din jur. În schimb, cei care se trezesc odihniți gestionează mai bine provocările zilnice.

2. Fac mai multă mișcare

Studiile au arătat că persoanele care se culcă mai devreme tind să fie și mai active fizic pe parcursul zilei.

Fie că au mai mult timp pentru sport dimineața, fie că sunt mai motivate să se miște, rezultatul este același: exercițiile regulate contribuie la o stare de spirit mai bună și la o sănătate generală mai bună.

3. Au timp pentru momente de liniște și reflecție

În loc să se trezească în grabă și să alerge direct la serviciu, cei care se culcă devreme își permit să înceapă dimineața într-un ritm mai calm.

O cafea băută în liniște, o plimbare scurtă sau câteva minute de meditație pot face diferența. Aceste momente de mindfulness reduc stresul și cresc nivelul de satisfacție personală.

4. Au un risc mai mic de depresie

Cercetările arată că persoanele care se culcă foarte târziu sunt mai predispuse la simptome depresive.

Somnul insuficient favorizează anxietatea, gândurile negative și stările de epuizare emoțională. Adoptarea unui program regulat de somn poate reduce semnificativ aceste riscuri.

5. Respectă o rutină stabilă

Oamenii care merg la culcare la aceeași oră în fiecare seară au un program mai previzibil și mai sănătos.

Ei evită diferențele mari dintre programul din timpul săptămânii și cel din weekend, fenomen cunoscut drept „social jet lag”, care poate afecta organismul și starea de spirit.

6. Sunt părinți mai răbdători și mai energici

Odihna suficientă îi ajută pe părinți să fie mai calmi, mai atenți și mai implicați în relația cu copiii.

Deși provocările zilnice nu dispar, nivelul crescut de energie îi ajută să facă față mai bine stresului și responsabilităților familiale.

7. Se relaxează în mod sănătos

Persoanele care se culcă devreme aleg adesea activități liniștitoare înainte de somn, precum cititul, ascultarea muzicii sau conversațiile cu familia.

În schimb, evită să petreacă ore întregi pe telefon sau pe rețelele sociale, obiceiuri care pot afecta calitatea somnului.

8. Beneficiază de mai multă lumină naturală

Cei care se trezesc devreme sunt expuși mai mult la lumina naturală a dimineții, un factor esențial pentru reglarea ritmului circadian.

Lumina soarelui stimulează producția de hormoni care îmbunătățesc starea de spirit și nivelul de energie încă din primele ore ale zilei.

9. Evită „jet lag-ul social”

Mulți dintre cei care stau până târziu se confruntă cu o stare permanentă de oboseală, deoarece programul lor biologic nu coincide cu cerințele vieții profesionale și sociale.

Persoanele care adorm devreme nu trebuie să recupereze constant ore de somn și reușesc să funcționeze la capacitate maximă pe tot parcursul zilei.

De ce somnul poate fi secretul unei vieți mai fericite

Deși nu există o oră universală perfectă pentru culcare, specialiștii spun că un program regulat și suficient de somn poate influența pozitiv aproape toate aspectele vieții. Mai multă energie, mai puțin stres, o sănătate mentală mai bună și relații mai armonioase sunt doar câteva dintre beneficiile pe care le pot avea persoanele care aleg să se culce devreme, scrie yourtango.com