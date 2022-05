Palatul înflorit de la Avrig, un nou concept de promovare turistică

Apoi totul a căzut în uitare, timp de aproape două secole. Astăzi, palatul și grădina au înflorit din nou, pentru turiștii români și străini. Paradisul înflorit de la Avrig nu mai este rezervat exclusiv nobilimii din vestul Europei, ci își primește toți oaspeții. De astăzi, timp de o săptămână, toate evenimentele organizate aici sunt dedicate copiilor și celor care iubesc florile, iar meniurile restaurantului amenajat în fosta Oranjerie sunt create special pentru această perioadă din an, cu foarte multe legume, ierburi și chiar... flori!

Cu 15 ani în urmă, nimeni nu ar fi crezut că vechea Oranjerie a lui Samuel von Brukenthal, transformată în grajd pentru cai, apoi părăsită și aproape prăbușită, ar putea redeveni ce a fost cu peste 200 de ani în urmă, ba chiar ceva și mai frumos. Dar doi tineri din Avrig, soții Klingeis, care mai întâi au uimit întreaga lume, ridicând Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac, au avut ambiția să transforme grajdurile acelea, din ruine într-un Paradis terestru, reînviat precum Pasărea Phoenix. Am avut privilegiul de a vedea această transformare de la prima cărămidă pusă peste fosta Oranjerie care fusese transformată în grajd, dar nici nu mi-am putut imagina, când am pășit prima oară printre fragmentele acelea de ziduri, punând piciorul în noroi amestecat cu materiale de construcții, că după ce se va termina reconstruirea clădirii aceleia din temelii, va deveni un nou palat, chiar mai frumos decât cel al lui Brukenthal. Fără niciun fel de ajutor, doar reinvestind tot ce câștigau la Hotelul de Gheață, soții Klingeis au reușit, în doi ani, să readucă la viață Oranjeria celebră cu două secole în urmă. Iar după ce au reinventat-o, au început refacerea celebrelor grădini, care a durat mai mult de un deceniu, astfel încât astăzi, oaspeții palatului de la Avrig se pot bucura de cele mai frumoase flori exotice și autohtone, la fel ca nobilii Europei de acum două secole.

Tulipanul înflorește chiar acum

Vedeta celebrelor grădini de la Avrig este Copacul cu Lalele, care înflorește în această perioadă. În fiecare an, în zona numită „Grădina cu triunghiuri” a Palatului Brukenthal Avrig, la sfârşitul primăverii şi începutul verii se dezlănţuie spectacolul înfloririi Tulipanului („Arborele Lalea” – Liriodendron Tulipifera). Deşi, conform specialiştilor, au o vechime considerabilă (peste 250 de ani), cele câteva exemplare de Tulipan ce trăiesc în cadrul frumosului complex baroc de la Avrig se încăpăţânează să înflorească an de an, florile gălbui-portocalii, asemănătoare lalelelor, fiind precum mărgăritarele în marea de frunze verzi cu formă de liră. Cei ce doresc să vadă aceste adevărate minunăţii de la Avrig trebuie să se grăbească, deoarece, ca mai toate lucrurile frumoase, florile „Arborelui Lalea” nu rezistă foarte multe zile după înflorire. Iar gazdele au pregătit pentru oaspeți și multe surprize, evenimente și concursuri cu premii. Unul dintre premiile puse în joc este o cină romantică sub copacii cu lalele, mâine, 28 mai, surpriza bucătarului fiind supa-cremă de sparanghel cu unt, Scaloppine din porc cu sos de vin cu lime, morcovi de primăvară și papadele cu pătrunjel, iar la desert, Trio din rubarbă și căpșune. Tot mâine, în grădina palatului de la Avrig se amenajează o terasă chiar sub copacii cu lalele, unde cinele romantice vor fi servite la lumina lumânărilor parfumate.

Grădina de vară Brukenthal a pregătit o serie de evenimente speciale dedicate copiilor, în săptămâna 28 mai - 5 iunie, cu ateliere de pictură și creație, plimbări în trăsura cu ponei, lecții de dresaj canin, ateliere de lucru cu caii pentru cei mici și multe alte surprize. Maestrul bucătar al palatului a pregătit și un meniu special, dedicat copiilor, din rețetele unice de la Avrig. Evenimentele în aer liber ar putea fi amânate doar din cauza condițiilor meteo nefavorabile, însă rămân multe alte atracții de care se pot bucura toți oaspeții.

Influencer propriu, internațional

Pe lângă evenimente, programe special create în funcție de fiecare perioadă a anului și meniurile unice, Palatul Brukenthal din Avrig are și influencer propriu, care prezintă atracția turistică identificându-se cu imaginea acesteia. „Am onoarea să fiu imaginea acestui loc mirific Palatul Brukenthal Avrig, numit odinioară și Edenul Transilvaniei, reședința de vară a baronului Samuel von Brukenthal. Acest colț de rai oferă un spațiu istoric baroc unic în România. Am văzut cum toți cei care ajung aici sunt fermecați de frumusețea acestui loc de poveste. Mulți tineri aleg palatul pentru a face nunta, tocmai pentru eleganța și rafinamentul de aici. Camerele sunt elegante, în stil baroc, rețetele culinare sunt rafinate, preluate și adaptate din bucătăria românească și din cea austriacă”, spune actrița și cântăreața Olga Bălan. Olga a devenit influencer după ce a promovat turismul din Grecia și Italia, prin seria de emisiuni TV denumită „Salutări din sud”, realizată în anul 2014, împreună cu Dan Trifescu, în coproducție cu TVR. „Cum activitatea de artist ne poartă peste tot prin lume, am văzut foarte multe țări și am ajuns la concluzia că România este extraordinar de frumoasă”, mai spune Olga. Filmele de prezentare a atracțiilor turistice, realizate împreună cu Dragoș Zaharia (imagine video), ajung în toată lumea, prezentând frumusețile țării noastre.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, parcul palatului din Avrig cuprindea grădina englezească, franceză și olandeză, grădina de fazani, fântâni arteziene și ruine artificiale, dar și zone cu zarzavaturi, plante aromatice și legume autohtone, plantele exotice rare, precum aloe, lămâi, portocali, ananași, curmali, smochini sau plante de cafea. Se spune că se cultivau și 40 de soiuri diferite de piersici, 95 de soiuri de peri și 17 de meri, unele soiuri fiind aduse pentru prima dată în această zonă. Parcul era străbătut de o rețea de pârâiașe pentru a alimenta fântânile arteziene.

