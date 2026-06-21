Probleme cu somnul? Metoda militară care te ajută să adormi în doar 2 minute

Există însă o metodă simplă, folosită de militari, despre care mulți spun că îi ajută să adoarmă în doar două minute, fără medicamente și fără dispozitive speciale.

Tehnica de somn folosită de militari

Metoda a fost concepută pentru situații extreme, în care soldații trebuiau să se odihnească rapid, chiar și în condiții de stres intens. Secretul constă în relaxarea progresivă a corpului și calmarea minții.

Tehnica poate fi practicată de oricine și nu necesită experiență sau pregătire specială.

Cum să adormi în 2 minute: cei 4 pași

1. Controlează respirația

Începe prin a respira lent și profund. Inspiră calm pe nas și expiră lent. Acest lucru reduce ritmul cardiac, relaxează musculatura și transmite creierului semnalul că este timpul pentru odihnă.

2. Relaxează complet fața

Închide ochii și concentrează-te pe mușchii feței. Relaxează fruntea, zona din jurul ochilor și maxilarul. Lasă limba să cadă natural de pe cerul gurii.

Chiar dacă nu îți dai seama, multe persoane acumulează tensiune în această zonă pe parcursul zilei.

3. Destinde umerii și brațele

Lasă umerii să coboare cât mai mult și relaxează complet brațele. Acestea pot sta pe lângă corp sau pe abdomen. Încearcă să simți că devin grele și se afundă în saltea.

4. Folosește vizualizarea

După ce corpul este relaxat, concentrează-te asupra unei imagini liniștitoare.

Imaginează-ți că stai întins într-o barcă pe un lac liniștit, sub un cer senin. Dacă această imagine nu funcționează, vizualizează-te într-un hamac, într-un loc complet întunecat și liniștit.

Dacă apar gânduri care îți distrag atenția, repetă în minte: „Relaxează-te, relaxează-te”.

Cât timp durează până funcționează?

Ca orice tehnică, necesită exercițiu și consecvență. Specialiștii recomandă practicarea ei timp de aproximativ șase săptămâni pentru ca organismul să se obișnuiască cu noua rutină.

Mulți dintre cei care au încercat metoda spun că au reușit să adoarmă mult mai repede și să se bucure de un somn mai odihnitor, fără să apeleze la somnifere.

Deși nu există soluții miraculoase pentru toate problemele de somn, această tehnică simplă de relaxare poate fi o alternativă naturală pentru persoanele care se confruntă frecvent cu dificultăți la adormire.