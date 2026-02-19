Reflux gastric și arsuri? Poziția de somn ar putea fi cauza

După o zi lungă, tot ce ne dorim este un somn bun. Ne concentrăm pe numărul de ore dormite, dar rareori acordăm atenție poziției în care dormim. Totuși, modul în care ne așezăm în pat poate avea un impact major asupra sănătății — de la digestie și reflux gastric, până la circulație și funcționarea sistemului limfatic.

Mulți oameni dorm pe partea dreaptă din obișnuință. Însă studiile arată că somnul pe partea stângă aduce beneficii semnificative pentru organism, scrie yourtango.com.

Somnul pe partea stângă și sănătatea digestivă

Potrivit gastroenterologului Ali Rezaie, dormitul pe partea dreaptă poate agrava problemele digestive, în special refluxul gastroesofagian.

„Mai multe studii au arătat că somnul pe partea dreaptă crește episoadele de reflux acid și arsuri la stomac, comparativ cu somnul pe partea stângă”, explică medicul.

Explicația ține de anatomie: atunci când dormim pe dreapta, stomacul se află deasupra esofagului, ceea ce favorizează urcarea acidului gastric. Pe partea stângă, această presiune este redusă, iar acidul este eliminat mai rapid din esofag.

Un studiu din 2022 a confirmat că somnul pe partea stângă reduce semnificativ timpul de expunere la acid și accelerează curățarea esofagului.

Partea stângă, „partea dominantă” pentru detoxifiere

În medicina holistică, partea stângă este considerată dominantă pentru sistemul limfatic. Dormitul pe această parte ajută organismul să filtreze mai eficient toxinele prin ganglionii limfatici.

Beneficii asociate:

susține eliminarea deșeurilor metabolice,

îmbunătățește circulația sângelui,

ajută creierul să elimine reziduurile acumulate pe parcursul zilei,

reduce riscul unor afecțiuni cardiovasculare.

În schimb, somnul pe partea dreaptă poate încetini aceste procese, crescând riscul unor probleme cronice în timp.

Ajutor natural pentru reflux, arsuri și GERD

Dacă te confrunți cu arsuri la stomac, reflux acid, boala de reflux gastroesofagian (GERD), atunci dormitul pe partea stângă poate fi una dintre cele mai simple și eficiente soluții naturale. Fără pastile, fără tratamente costisitoare — doar o schimbare de poziție.

Un alt truc util este ușoara ridicare a capului în timpul somnului, care reduce suplimentar episoadele de reflux.

Cum te obișnuiești să dormi pe partea stângă

Dacă nu îți vine natural această poziție, încearcă:

să dormi cu spatele spre un perete,

să pui o pernă între spate și perete pentru stabilitate,

să așezi o pernă între genunchi, pentru confort și reducerea durerilor articulare,

să lași o lumină slabă pe partea dreaptă, pentru a evita întoarcerea inconștientă în timpul somnului.

Adaptarea poate dura câteva nopți, dar beneficiile pe termen lung merită.

Poziția în care dormi nu este un detaliu minor. Somnul pe partea stângă îmbunătățește digestia, reduce refluxul și arsurile gastrice, susține detoxifierea organismului, ajută circulația și sănătatea inimii.

Uneori, cele mai mari schimbări pentru sănătate încep cu cele mai simple obiceiuri. Iar în acest caz, tot ce trebuie să faci este să te întorci pe partea stângă.