Jurnalul.ro › Timp liber › Rezultate Loto 6/49, 21 iunie 2026. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus Rezultate Loto 6/49, 21 iunie 2026. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto 6/49, 21 iunie 2026. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Hepta/Un report de peste 33,51 milioane de lei (6,40 milioane de euro) se înregistrează la categoria I

Duminică au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.