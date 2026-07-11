Schimbare în calendarul ortodox: Când începe postul Adormirii Maicii Domnului

În acest an, începutul postului diferă față de anii obișnuiți, ca urmare a modului în care sunt așezate zilele în calendar.

Când începe postul Sfinteii Marii

În mod obișnuit, postul Adormirii Maicii Domnului începe la 1 august și durează două săptămâni, până la marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, celebrată în fiecare an pe 15 august.

În acest an, 1 august cade într-o zi de sâmbătă. Potrivit rânduielii bisericești, lăsatul secului nu se face în zilele de post de peste săptămână, astfel că începutul postului este devansat cu o zi.

Prin urmare, Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri, 31 iulie 2026, și se încheie sâmbătă, 15 august.

Cum se ține postul Adormirii Maicii Domnului

Considerat unul dintre cele mai aspre posturi de peste an, Postul Adormirii Maicii Domnului are reguli asemănătoare Postului Paștelui, însă durata sa este de doar două săptămâni.

Pe parcursul acestei perioade, credincioșii renunță la alimentele de origine animală – carne, lapte, produse lactate, brânzeturi și ouă – și sunt îndemnați la rugăciune, cumpătare și fapte bune.

Calendarul bisericesc prevede o singură zi cu dezlegare la pește, pe 6 august, de sărbătoarea Schimbării la Față notează spynews.ro.

În tradiția ortodoxă, postul nu înseamnă doar abținerea de la anumite alimente, ci și o perioadă de pregătire spirituală, marcată de rugăciune, iertare și apropiere de Dumnezeu, în așteptarea praznicului Adormirii Maicii Domnului.