Ai văzut acest simbol rotativ de sute de ori, în fața frizeriilor. Ce înseamnă

Cunoscut sub numele de „barber pole”, stâlpul frizerului își are originile în Evul Mediu, într-o perioadă în care frizerii nu se ocupau doar de tuns și bărbierit, ci și de proceduri medicale.

Când frizerii erau și chirurgi

În urmă cu câteva sute de ani, profesia de frizer era foarte diferită de cea de astăzi. Așa-numiții „barber-surgeons” efectuau intervenții medicale minore, extrăgeau dinți, tratau răni și practicau o procedură extrem de populară la acea vreme: sângerarea terapeutică, cunoscută sub numele de „bloodletting”.

Medicii medievali credeau că multe boli sunt cauzate de un exces de sânge în organism și recomandau eliminarea unei cantități de sânge pentru tratarea diferitelor afecțiuni. Procedura era realizată adesea de frizeri, care deveniseră specialiști în folosirea instrumentelor ascuțite.

Ce simbolizează culorile

Potrivit istoricilor, dungile roșii și albe ale celebrului stâlp provin chiar din această practică medicală. Roșul simbolizează sângele, iar albul reprezintă bandajele folosite după procedură.

Mai mult, stâlpul în sine reprezintă bastonul pe care pacientul îl strângea în mână în timpul sângerării pentru a face venele să iasă mai bine în evidență.

O explicație des întâlnită spune că după intervenție bandajele însângerate erau puse la uscat pe un stâlp aflat în fața prăvăliei. Răsucite de vânt, acestea formau un model spiralat asemănător celui păstrat până astăzi.

De unde a apărut culoarea albastră

Inițial, stâlpii frizerilor aveau doar culorile roșu și alb. Dunga albastră a apărut mai târziu, în special în Statele Unite.

Există două teorii principale: una susține că albastrul simbolizează venele, completând reprezentarea sângelui și a bandajelor, iar cealaltă spune că a fost adăugat ca o referire la culorile steagului american.

Un simbol recunoscut pe tot globul

În secolul al XVIII-lea, profesiile de chirurg și frizer s-au separat definitiv, însă frizerii au păstrat celebrul stâlp ca simbol al meseriei lor.

Astăzi, barber pole-ul nu mai amintește de procedurile medicale medievale, ci a devenit un semn universal care indică prezența unei frizerii. Chiar și în era reclamelor luminoase și a rețelelor sociale, simbolul vechi de câteva sute de ani continuă să fie folosit în întreaga lume.

Puțini dintre cei care intră într-un barbershop știu că emblematicul cilindru rotativ din fața ușii este, de fapt, una dintre ultimele moșteniri ale unei epoci în care o tunsoare și o intervenție chirurgicală puteau fi făcute în același loc.