<Crăciunul lui Nicholas> îți cuprinde obrajii ,,cu palmele-amândouă, cum cuprinzi în suflet o minune”

Aflat la cea de-a doua ediție, ,,Crăciunul lui Nicholas”, evenimentul care sărbătorește prin muzică, închinat marii sărbători creștinești a Sfântului Nicolae și sărbătoriților zilei de 6 decembrie, reușește și în acest an să ducă mai departe cel mai frumos cânt de pe mapamond, colindul. Încă de la jumătatea lunii noiembrie, 350 de locuri ale Sălii Dalles, din București se dovedesc insuficiente pentru spectatorii care cu nestăvilită curiozitate și dor se alătură cântecului creatorilor conceptului, familia muzicală Stoica, tatăl tenor, Alin Stoica și mama soprană, Stephanie Radu. Pe afiș se iscălesc nume sonore ale muzicii autohtone, an de an, toate reunite să încânte prin artă, aceleiași chemări, vestirea sărbătorilor de iarnă.

Pe 6 decembrie, de la ora 19:00, Sala Dalles, pregătită de sărbătoare, primește oaspeții colindători, după cum stă mărturie epuizarea tuturor biletelor, la un concert inedit și luminos, plin de suflet și iubire, la care se alătură pe scenă nume sonore ale scenei muzicale românești, diversificată prin genurile abordate, unite prin colindul fredonat la unison. Conceptul de la baza proiectului este frumos conturat de cuplul de pe scenă, dar și din viață, Alin Stoica și Stephanie Radu. Afișul de anul acesta poartă chipul lui Nicholas Alin, rodul dragostei celor doi artiști, iar doi ochi ca de humă, strălucitori scrutează până dincolo de hârtie sau ecrane, curiozitatea iubitorilor de colinde și a sărbătorilor de iarnă. Ideea inedită de a așeza ziua de onomastică a fiului său printre evenimentele culturale dedicate sărbătorilor de iarnă aparține sopranei Stephanie Radu și a avut rezultate imediate, dintre cele mai bune. „Căutam o idee de a-l sărbători pe Nicholas și tot gândindu-mă la ceva special, am zis că un mod inedit și unic de a ne sărbători copilul ar fi prin cântec și cu cântec. Așa s-a născut , un concept și un concert așa cum îmi place mie să spun : din suflet, pentru suflet, cu suflet, împreună cu artiști incredibili care dăruiesc alături de noi, într-o zi sfântă, amintiri celor care aleg să petreacă seara în compania vocilor noastre. Nicholas este întruchiparea iubirii, a bucuriei sincere și a vibrației înalte...e pur și simpu un copil .”, ăciunistic> ăciunul>își alintă soprana, băiatul.

Concertul în sine înseamnă mult mai mult decât un proiect de gen. ,,Crăciunul lui Nicholas” cuprinde călătoria fiecăruia dintre participanți către copilăria în care Crăciunul însemna familie, descoperirea treptată și mirată a tradițiilor, împodobirea bradului, miros de cozonac și esențe pentru prăjituri, rugăciunea cu îngerași în versuri spusă înainte de culcare, așteptarea febrilă a lui Moș Crăciun, nasuri și obraji înroșiți la săniuș, orizonturi albe de zăpadă, dulceața de trandafiri a bunicii, darurile de sub pom împachetate cu aceeași nerăbdare cu care sunt desfăcute de copiii cuminți de pe lista Moșului. Poate fi mai mult decât răscolirea celor mai frumoase amintiri, ci transpunerea către un viitor aievea cu aceleași vise și iubiri de Crăciun, în jurul unui brad mai tânăr, dar cu chipul mai în vârstă, cu iz de portocale, scorțișoară și mere uscate, dar delicios încorporate într-un cozonac ceva mai sofisticat, șeminee încălzite și ninsori abundente de zâmbete la masa de Crăciun cu familia, cu speranțe de bine, drept cadouri, dar așteptate cu intensitate, ca din suflet de copil. Aceasta este prima surpriză a serii. Stephanie Radu, pe lângă dăruirea vocii de cristal a pregătit lansarea celei de-a doua cărți pentru copii, intitulată omonim, ,,Crăciunul lui Nicholas”. Ediția urmează cu devoțiune primei cărți semnată de soprană, ,,Alma, prințesa sufletului”.Ilustrațiile aparțin Arinnei Florea. Artist cu veleități multiple și multicolore (notează cosemnatarul), Stephanie Radu scrie cu inspirație despre lumea marilor iubiri, dragoste de părinte, pentru părinți, frați și surori, pentru semeni, în care nimeni și nimic nu rezistă frumosului, artei și cu precădere, muzicii. Condeiul său creionează locuri și întâmplări de basm, atât de familiare și dragi, de altfel oricărui visător. Numai în seara de 6 decembrie, la concertul de la Sala Dalles puteți afla din volumul de carte, dedicat serii, de unde a moștenit micuțul Nicholas Alin, gropițele din obraji: de la sărutările necontenite ale mamei sale sau din chicotele interminabile cu tăticul său?

Cel mai cunoscut tenor al momentului, Alin Stoica dedică acest eveniment fiului său deopotrivă, care a înțeles că prin colind și promovarea acestuia, an de an, toate forțele binelui se alătură: „În primul rând s-a născut din marea noastră iubire pentru acest copil. Suntem la a II-a ediție, Nicholas are 2 ani, deci cumva este de o seamă cu concertul. Astfel s-a născut, din marea noastră dragoste pentru Nicholas și am dorit să sărbătorim într-un mod aparte, pentru că pe 6 decembrie este ziua lui, ne-am gândit să-l sărbătorim prin muzică și pe scenă alături de mari soliști și prieteni, colegi din această breaslă, cu oamenii care iubesc Crăciunul și ne iubesc și ne respectă pe noi ca artiști și ca familie.” ăciunul>, mărturisește tenorul Alin Stoica, tatăl lui Nicholas. Consacrate sau mai puțin cunoscute, tradiționale românești sau ale altor popoare, compuse special pentru vocea sa ori interpretate de artiști nemuritori, colindele prin glasul său transced orice tip de emoție, iar sala nu contenește în aplauze ori de câte ori iese la rampă Alin Stoica.

La eveniment, invitați sunt copiii Carla Moroacă și Andrei Braun, debutant absolut, care amintesc cât de purificatoare poate fi exprimarea artistică prin dans, muzică și poezie. Deosebit de talentați, cine ar putea să transmită mai frumos albul sărbătorii de Crăciun?

Desemnată ,,Vocea feminină pop opera a anului 2022”, Iana Novac urcă pe scenă. O completează cu farmec Elina Dincă-Velica și încântătoarea Ozana Barabancea. Redescoperim gingășia și sensibilitatea lui Jessie Baneș, iar mai mult decât atât colindele sunt dăruite cu aceeași fragilitate și voci deosebite de Bianca Gîrlă, Ana Maria Glomnicu, Daniela Ciociea. Elena Albu aduce pe scenă și un compagnon de nădejde, cetinei de brad, vioara. Interpretării de excepție și de o frumusețe aparte se alătură actrița Crina Matei. Galeria de voci masculine nu dezminte, iar preț de o clipă se întorc către colinde Alin Dincă, vocea Trooper, Dan Popescu, aka Bibanu`, Dan Helciug.

Evenimentul va fi duios înrămat în magie de către Adriana Cărămizaru și Carla Cărămizaru, semnatarele scenografiei. La evenimentul din 6 decembrie spectatorii se vor bucura și de expoziția de pictură cu lucrări tematice de Crăciun ,,Silent Night”, semnată Iulia Ștefan, în foaierul Sălii Dalles.

Poezie, dans, cântec, carte, pictură, creativitate și voie bună definesc concertul de anul acesta, ”Crăciunul lui Nicholas”. Alin Stoica împărtășește bucuria succesului : „Sunt bucuros și sunt fericit că are succes acest concept și acest concert.(...) Deoarece sunt implicați mulți artiști de valoare, importanți și pentru că lumea știe că atunci când le promitem un concert, livrăm ceva de calitate și la un nivel ridicat, eu cred că are succes. Și datorită acestui cocktail pe care îl facem noi în sensul de unire a genurilor muzicale, pentru că ne întâlnim cu foarte mulți artiști din diverse genuri muzicale, rock, pop, hip hop, chiar și muzică populară și operă. Ne întâlnim toți să cântăm colinde. Ce este mai frumos decât atât?”.

Dorindu-se continuarea tradiției, începând cu anul precedent, afișul concertului prezintă voci la fel de ilustre muzicii românești, precum Cătălin Crișan, Adrian Naidin, Aurelian Temișan, Alin Dincă, Crina Matei, dar și instrumentiși talentați, Cătălin Ene (pian), Aurelian Dincă(chitară), Gabriel Stănescu(vioară), Vlady Săteanu(bas), Claudiu Purcărin(tobe). Un concert curios, împlinit, dar mai abitir melodios își așteaptă publicul în fiecare an, pe 6 decembrie să se bucure pe deplin de sărbătoarea sfântă a dărniciei, sărbătoarea Sfântului Nicolae. Prilej de exprimare, fiecare participant la concert găsește sub cetina bradului încrederea că valoarea tradițiilor și unirea artelor într-un singur glas este unicul dar dumnezeiesc care întregește omul cu speranța. ,,Până la urmă muzica unește suflete și ies lucruri inedite și foarte interesante pentru public. Concertul stârnește multă curiozitate și oamenii se așteaptă să vadă ce am mai pus la cale, ce combinații mai facem, cum putem noi să îmbinăm aceste genuri și cum putem noi să facem să cântăm anumite colinde cu vocile noastre și cele din diverse genuri muzicale. Eu cred că asta este cumva rețeta succesului care stă în spatele acestui concept, <Crăciunul lui Nicholas>.” (Alin Stoica)