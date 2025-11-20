x close
Activități acasă pentru copii energici: Cum să transformi mișcarea în joacă

de Redacția Jurnalul    |    20 Noi 2025   •   23:00
Exercițiile fizice regulate sunt esențiale pentru sănătatea, bunăstarea și dezvoltarea copiilor, însă motivația să le realizeze poate fi o provocare pentru părinți.

Pentru a transforma mișcarea într-o activitate plăcută, sportul trebuie să fie perceput ca un joc, mai ales în casă, atunci când condițiile exterioare nu permit activitățile în aer liber.

Interacțiunea fizică prin joacă este principalul mod pentru copii de a descoperi lumea, iar exercițiile care includ elemente de distracție, competiție și cooperare sunt cele mai eficiente.

Sporturi acasă pentru copii

Activitățil pot nclude astfel  trasee cu obstacole improvizate, jocuri de tip fotbal cu balon moale, concursuri cu cercuri Hula Hoop sau sporturi cu mingi și pistoale din spumă întrucât sunt sigure pentru locuință.

Important este să-i implici pe copii în conceperea jocurilor, să folosești obiecte simple și să le adaptezi preferințelor și nivelului lor de dezvoltare. Diversitatea și implicarea părinților în activități sporesc motivația și crează ocazii de interacțiune plăcută. Aceste metode ajută la dezvoltarea coordonării, echilibrului și forței, în timp ce evită sentimentul de constrângere sau monotonia, potrivit medicool.ro.

Astfel, cu imaginație și adaptare, mișcarea devine o parte naturală și așteptată din rutina zilnică a copilului, importantă pentru starea sa fizică și dezvoltarea emoțională.​

Subiecte în articol: exercitii fizice copii parinti
