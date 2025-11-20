Guvernul respinge ideea unor tăieri salariale. Reducerea de 10% vizează bugetele de personal, nu veniturile angajaților

Guvernul a ieșit public cu noi clarificări privind proiectul de reformă administrativă, după apariția unor informații potrivit cărora salariile din sectorul public ar urma să fie reduse cu 10%. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a afirmat tranșant că nu se pune problema unei diminuări salariale generalizate, ci doar a unei ajustări a fondului de cheltuieli cu personalul, aplicată diferențiat de fiecare instituție.

„În ceea ce priveşte proiectul reformei administrative, doresc să subliniez încă o dată că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în speţă 10%. Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli cu personalul şi fiecare ordonator de credite în parte va avea libertatea să decidă cum anume, în mod concret, va opera această reducere stabilită prin proiect, atunci, sigur, când el se va întâmpla”, a declarat Dogioiu la Palatul Victoria.

Ea a precizat că situația a fost analizată și în ședința de guvern, unde s-a stabilit că nu va exista nicio prevedere normativă care să impună reducerea salariilor.

„Vă spun ceea ce s-a discutat astăzi în şedinţa de guvern, nu se pune problema de tăieri de salarii, ca decizie guvernamentală. (…) Nu va exista o prevedere normativă care să prevadă tăierea salariilor cu 10%, va exista o reducere de buget de cheltuieli cu personalul de 10%, pe care fiecare ministru în parte o va pune în aplicare aşa cum va considera că este mai adecvat”, a adăugat aceasta.

Printre soluțiile posibile, Dogioiu a amintit diminuarea unor sporuri „foarte mari”, reorganizări interne sau restructurări de posturi, lăsând la latitudinea fiecărei instituții modul de aplicare.

Lămuriri privind cumulul pensie–salariu: doar pensiile necontributive sunt vizate de penalizare

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a clarificat și dezbaterea privind cumulul pensiei cu salariul:

„În privința cumului pensie-salariu, penalizarea cu 85% din pensie a acestui cumul e doar în ipoteza pensiilor necontributive. Cele contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere.”

Proiectul urmează să fie trimis la CSM pentru aviz, iar Executivul ia în calcul fie o procedură parlamentară accelerată, fie asocierea cu angajarea răspunderii pe reforma pensiilor magistraților.

Potrivit unui proiect de OUG consultat de Antena 3 CNN, pensionarii reangajați la stat ar urma să renunțe la 85% din pensie, măsura vizând inclusiv pensiile speciale, însă cu posibilitatea de a lucra până la 70 de ani.

Sănătatea și Educația, considerate zone sensibile: nu se taie salariile, nu se blochează cumulul

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că nu există niciun proiect care să reducă salariile medicilor și că interdicția cumulului pensie–salariu nu va afecta sistemul medical.

„În momentul de față la Ministerul Sănătății nu există un asemenea act normativ care să taie 10% din salariile medicilor. Așa cum am spus în ultimele luni, lucrăm la o reașezare și la o efecientizare a sistemului de sănătate”, a declarat ministrul Sănătății, la finalul ședinței de guvern.

De asemenea, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat necesitatea unor excepții în domeniile cu criză acută de personal, precum Educația și Sănătatea. Premierul Ilie Bolojan a confirmat că aceste două sectoare nu vor fi afectate de interdicțiile privind cumulul.

Reforma administrației: două variante pentru reducerea cheltuielilor de personal

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că pachetul legislativ privind reforma administrației prevede pentru nivelul central o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal, iar pentru administrația locală două opțiuni:

reducerea unor posturi ocupate sau vacante,

sau diminuarea cu 10% a fondului de salarii.

Reforma urmează să fie prezentată și dezbătută în următoarele zile, în funcție de avizele necesare și calendarul legislativ.