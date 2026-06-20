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Magia Sânzienelor la Muzeul Țăranului: Târg cu meșteșuguri și produse tradiționale în acest weekned

de Redacția Jurnalul    |    20 Iun 2026   •   10:00
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Magia Sânzienelor la Muzeul Țăranului: Târg cu meșteșuguri și produse tradiționale în acest weekned
Trei zile de tradiții, straie autentice și delicii de la 50 de meșteri

Târgul de Sânziene, un eveniment care urmărește promovarea valorilor culturale autentice, revitalizarea meșteșugurilor tradiționale și susținerea micilor producători și creatori români, va fi organizat, de vineri până duminică, la Muzeul Național al Țăranului Român.

''În tradiția populară, Sânzienele sunt considerate făpturi magice, binefăcătoare, asociate cu fertilitatea, dragostea, vindecarea și protecția naturii. Pornind de la acest imaginar bogat, târgul reunește aproximativ 50 de meșteri populari, anticari și artiști care vor expune și comercializa obiecte tradiționale, creații artizanale și piese vechi din gospodăria țărănească. Veți avea prilejul să admirați și să tocmiți o mulțime de lucruri frumoase, meșteșugite cu sârg și încărcate cu semne și înțelesuri: icoane, obiecte din lemn, ceramică, țesături, jucării, podoabe și multe altele'', a informat instituția muzeală, într-un comunicat postat pe Facebook.

În cele trei zile ale evenimentului, meșterii invitați, lemnari, pielari, ceramiști, iconari, țesători vor face demonstrații și vor povesti despre meșteșugul lor tuturor celor interesați.

Nu vor lipsi nici produsele gastronomice specifice: miere, prăjituri de casă, ceaiuri, turtă dulce, palincă și țuică.

Intrarea este liberă, în intervalul 10:00 - 18:00.
 

AGERPRES

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Subiecte în articol: targ sanziene Muzeul Ţăranului mestesuguri produse traditionale
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