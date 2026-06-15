4 Vinovați: 99% dintre infarcturi și AVC-uri sunt legate de acești factori de risc

Cercetarea, publicată în 2025 și bazată pe datele a peste 9 milioane de adulți din Statele Unite și Coreea de Sud, a concluzionat că 99% dintre evenimentele cardiovasculare grave au fost precedate de cel puțin unul dintre următorii factori:

hipertensiune arterială;

colesterol mărit;

glicemie crescută;

fumat (actual sau în trecut).

Hipertensiunea, principalul factor de risc

Dintre toți factorii analizați, hipertensiunea arterială s-a dovedit a fi cel mai frecvent asociată cu infarctul, accidentul vascular cerebral sau insuficiența cardiacă.

Potrivit cercetătorilor, peste 93% dintre persoanele care au suferit un eveniment cardiovascular major aveau tensiune arterială ridicată înainte de diagnostic.

„Studiul demonstrează foarte clar că expunerea la unul sau mai mulți factori de risc modificabili este prezentă în aproape toate cazurile de boală cardiovasculară gravă”, a declarat cardiologul Philip Greenland, profesor la Universitatea Northwestern din SUA și unul dintre autorii cercetării.

Vești importante pentru prevenție

Rezultatele contrazic teoriile recente potrivit cărora tot mai multe infarcte și accidente vasculare ar apărea la persoane fără factori de risc evidenți.

Specialiștii cred că multe dintre studiile anterioare au omis anumite diagnostice sau au ignorat valori aflate sub pragurile clinice clasice.

Concluzia este simplă: controlul tensiunii arteriale, al colesterolului, al glicemiei și renunțarea la fumat rămân cele mai eficiente metode de prevenire a bolilor cardiovasculare.

De ce apar infarctele și la persoane aparent sănătoase

O altă cercetare recentă, realizată de specialiștii de la Mayo Clinic, a analizat aproape 1.500 de infarcte produse la persoane cu vârsta de până la 65 de ani.

Rezultatele au scos la iveală un aspect important: nu toate infarctele sunt cauzate de arterele înfundate.

În cazul femeilor, peste jumătate dintre infarcte au avut alte cauze decât aterotromboza clasică, procesul prin care un cheag blochează o arteră coronară, scrie sciencealert.com

Printre cauzele identificate s-au numărat:

dezechilibre între necesarul și aportul de oxigen al inimii;

infecții severe;

anemie;

disecții spontane ale arterelor coronare;

embolii provenite din alte zone ale corpului.

Femeile pot avea simptome și cauze diferite

Studiul a arătat că 34% dintre infarcturile înregistrate la femei au fost provocate de ceea ce medicii numesc infarct secundar dezechilibrului dintre cererea și oferta de oxigen a inimii.

Aceste rezultate sugerează că femeile pot necesita o abordare diferită atât în diagnostic, cât și în tratament.

„Înțelegerea cauzei exacte a unui infarct este la fel de importantă ca tratamentul în sine. Poate face diferența între recuperare și apariția unui nou episod cardiac”, a explicat cardiologul Claire Raphael.

Ce poți face pentru a reduce riscul

Medicii recomandă câteva măsuri simple, dar extrem de eficiente:

monitorizarea regulată a tensiunii arteriale;

menținerea colesterolului și glicemiei în limite normale;

renunțarea la fumat;

activitate fizică regulată;

alimentație echilibrată;

controlul greutății corporale;

consulturi medicale preventive.

Mesajul cercetătorilor este clar: majoritatea infarcturilor și accidentelor vasculare nu apar din senin. În cele mai multe cazuri, organismul oferă semnale de avertizare cu ani înainte.

Controlul celor patru factori de risc principali poate preveni un număr uriaș de decese și complicații cardiovasculare, iar intervenția timpurie rămâne cea mai eficientă armă împotriva bolilor de inimă.