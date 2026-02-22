Aproape 200.000 de persoane indică factorul decisiv pentru sănătatea inimii

Cercetătorii au descoperit că, atunci când aceste diete se concentrau pe alimente sănătoase, bogate în nutrienți, ele erau asociate cu un risc mai mic de boli coronariene (CHD), potrivit ScienceDaily.

În schimb, versiunile bazate pe carbohidrați rafinați și produse de origine animală erau asociate cu un risc mai mare de CHD și cu indicatori de sănătate metabolică mai puțin favorabili.

Dietele cu conținut redus de carbohidrați și grăsimi sunt comune în Statele Unite. Cu toate acestea, oamenii de știință nu au înțeles pe deplin efectele pe termen lung ale acestora asupra sănătății inimii, mai ales atunci când se ia în considerare calitatea alimentelor incluse în fiecare model.

Această cercetare se remarcă ca una dintre cele mai ample și detaliate investigații de până acum, examinând calitatea dietei, datele metabolomice și riscul de CHD la aproape 200.000 de adulți din SUA, urmăriți timp de peste 30 de ani.

„Concluziile noastre au evidențiat faptul că nu este vorba doar de reducerea carbohidraților sau a grăsimilor, ci de calitatea alimentelor pe care oamenii le aleg pentru a-și construi aceste diete”, a spus Zhiyuan Wu, cercetător postdoctoral la Harvard T.H. Chan School of Public Health și autor principal al studiului.

Wu a remarcat că cercetările anterioare ar fi putut produce rezultate contradictorii, deoarece oamenii pot urma o dietă săracă în carbohidrați sau grăsimi în moduri foarte diferite. Unii acordă prioritate legumelor, cerealelor integrale și grăsimilor sănătoase, în timp ce alții se bazează mai mult pe cereale rafinate, alimente procesate și grăsimi de origine animală.

„Concentrarea doar pe compoziția nutrienților, fără a ține cont de calitatea alimentelor, poate să nu aducă beneficii pentru sănătate”, a spus el.

Pentru a înțelege mai bine aceste diferențe, cercetătorii au analizat datele a 198.473 de participanți înrolați în trei studii de cohortă majore: Nurses' Health Study (NHS), NHSII și Health Professionals Follow-up Study. Împreună, participanții au fost urmăriți timp de peste 5,2 milioane de ani-persoană, perioadă în care au fost înregistrate 20.033 de cazuri de CHD.

Obiceiurile alimentare au fost măsurate folosind chestionare privind frecvența consumului de alimente. Echipa de cercetare a dezvoltat apoi sisteme de punctare pentru a separa versiunile mai sănătoase și mai puțin sănătoase ale dietelor cu conținut redus de carbohidrați și grăsimi, pe baza tipurilor de alimente consumate și a calității generale a nutrienților.

Analiza a relevat câteva modele importante:

Versiunile sănătoase ale dietelor cu conținut redus de carbohidrați și grăsimi, care puneau accentul pe alimentele de origine vegetală, cerealele integrale și grăsimile nesaturate, au fost asociate cu un risc semnificativ mai mic de CHD.

Versiunile nesănătoase, bogate în carbohidrați rafinați și grăsimi și proteine de origine animală, au fost asociate cu un risc mai mare de CHD.

Dietele de calitate superioară au fost, de asemenea, asociate cu niveluri mai scăzute de trigliceride, colesterol HDL mai ridicat și inflamație redusă.

Testele metabolomice au susținut aceste descoperiri, arătând modele favorabile de biomarkeri în rândul persoanelor care au urmat modele alimentare mai sănătoase.

„Aceste rezultate sugerează că dietele sănătoase cu conținut redus de carbohidrați și grăsimi pot avea în comun căi biologice care îmbunătățesc sănătatea cardiovasculară”, a spus Wu.

(sursa: Mediafax)