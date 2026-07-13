Nu este vorba doar de gene! Cum influențează cartierul tău apariția demenței

Un studiu internațional realizat în 14 țări a constatat că principalele cauze prevenibile ale demenței variază dramatic de la o națiune la alta, potrivit Science Daily.

Studiul, condus de Universitatea din California de Sud, a fost realizat pe mai mult de 214.000 de adulți din 14 țăti.

Cercetătorii au descoperit că mulți dintre cei mai importanți factori de risc modificabili ai demenței, inclusiv nivelul scăzut de educație, hipertensiunea arterială și fumatul, variază dramatic între țări. Constatările indică faptul că o singură abordare globală a prevenirii demenței este puțin probabil să fie eficientă peste tot.

Majoritatea cercetărilor existente privind prevenirea demenței provin din țări cu venituri mari. Acestea includ țări precum Statele Unite și națiuni din Europa de Vest. Pentru a determina dacă aceste constatări se aplică pe scară mai largă, cercetătorii au examinat date atât din țări cu venituri mari, cât și din țări cu venituri mici și medii, potrivit sursei.

Rezultatele au relevat diferențe majore, împreună cu unele asemănări neașteptate.

De exemplu, nivelul scăzut de educație a afectat 85,6% dintre adulții în vârstă din China. Însă, a afectat doar 12,0% dintre cei din Statele Unite. Pe de altă parte, un IMC ridicat (o măsură a excesului de greutate corporală) a fost constatat la 44,9% dintre americani. În comparație, a fost constatat la doar 13,3% dintre persoanele din India.

Factorii individuali de risc diferă de la o țară la alta. Totuși, mulți dintre ei apar împreună în combinații similare la nivel mondial. Afecțiunile cardiovasculare, cum ar fi colesterolul ridicat și hipertensiunea arterială, se grupează frecvent. În același timp, comportamente precum fumatul și consumul de alcool au avut, de asemenea, tendința de a apărea ca grupuri, arată sursa citată.

Autoarea principală a studiului, Emma Nichols, a declarat că aceste tipare comune au fost printre cele mai mari surprize ale studiului.

„Am fost mai puțin surprinși de diferențe și mai mult de unele dintre asemănări. În special în modul în care aceste riscuri sunt structurate în diferite contexte”, a spus Nichols.

„Acest lucru are implicații reale asupra modului în care concepem strategii și intervenții de prevenție. Unele lucruri sunt mai consistente în diferite locuri decât ne-am putea aștepta”, a adăugat aceasta.

Echipa de cercetare a utilizat date armonizate din sondaje colectate între 2009 și 2023. Setul de date a combinat informații din studii de lungă durată privind îmbătrânirea în 14 locații. Acestea includ Statele Unite, Anglia, Irlanda, Irlanda de Nord, patru regiuni din Europa, Coreea, Mexic, China, Malaezia, Brazilia și India.

Cercetătorii au examinat 12 factori de risc modificabili pentru demență. Printre aceștia, se numără pierderea auzului, depresia, inactivitatea fizică și izolarea socială. Aceștia au măsurat cât de frecvent era fiecare factor de risc, cum diferă acesta în funcție de vârstă, sex și nivel de educație. De asemenea, au măsurat și cât de des au apărut mai mulți factori de risc împreună la aceeași persoană.

Potrivit cercetătorilor, descoperirile ar putea ajuta guvernele și organizațiile de sănătate să creeze programe de prevenție care să răspundă mai bine nevoilor propriilor populații.

De exemplu, un program care ajută oamenii să gestioneze diabetul ar putea fi extins și pentru a aborda riscurile cardiometabolice conexe. Acestea ar fi colesterolul ridicat și hipertensiunea arterială, permițând abordarea simultană a mai multor probleme de sănătate conectate, conform sursei.

Nichols a subliniat că rezultatele transmit și un mesaj încurajator pentru indivizi.

„Riscul pentru aceste rezultate la o vârstă înaintată nu este predeterminat. Aceștia sunt factori de risc pe care îi experimentați de-a lungul vieții. Puteți avea un impact asupra schimbării propriului risc, recunoscând, în același timp, modul în care factorii societali mai largi modelează și acest risc”, a transmis cercetătoarea.

Studiile viitoare vor examina, probabil, factori de risc modificabili suplimentari, inclusiv somnul insuficient. Totodată, ar putea extinde cercetarea la mai multe țări, pe măsură ce devin disponibile seturi de date comparabile. Colectarea datelor este deja în curs de desfășurare în alte țări, inclusiv Kenya și Egipt, mai arată sursa citată.

(sursa: Mediafax)