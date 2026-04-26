Câte calorii ar trebui să consumi zilnic? Ghid complet pentru o alimentație echilibrată

Specialiștii atrag atenția că nu există o formulă unică privind numărul de calorii de care organismul are nevoie dar sunt intervale orientative care pot ghida alimentația.

De câte calorii au nevoie adulții în fiecare zi?

Un adult are nevoie de 1.600 până la 3.000 de calorii pe zi pentru a-și menține greutatea corporală. Potrivit Dietary Guidelines for Americans, femeile au nevoie, în medie, de 1.600–2.400 de calorii zilnic, în timp ce bărbații trebuie să consume între 2.200 și 3.000 de calorii.

Aceste valori diferă în funcție de stilul de viață. De exemplu, persoanele active sau cele care practică sport în mod regulat pot avea un necesar caloric mai mare, în timp ce persoanele sedentare au nevoie de mai puțină energie.

Ce înseamnă o calorie?

O calorie reprezintă unitatea de măsură a energiei. Este cantitatea de energie necesară pentru a crește temperatura unui gram de apă cu un grad Celsius. În alimentație, caloriile indică energia pe care organismul o obține din mâncare.

Dacă aportul caloric depășește constant consumul de energie, excesul se transformă în depozite de grăsime. În schimb, un aport mai mic decât necesarul duce la scădere în greutate.

Metabolismul și consumul de energie

Cea mai mare parte a energiei zilnice este utilizată pentru funcțiile vitale ale organismului, precum respirația, circulația sau digestia. Acest consum poartă numele de rată metabolică bazală.

Pentru estimarea necesarului caloric, specialiștii folosesc formule, cum ar fi Mifflin-St Jeor equation, care iau în calcul date precum greutatea, înălțimea și vârsta. Însă aceste calcule sunt orientative și nu pot înlocui evaluarea personalizată realizată de un medic sau nutriționist.

Cum se modifică necesarul de calorii odată cu vârsta?

Nevoia de energie este mai mare în adolescență și la începutul vieții adulte, când metamolismul este mai activ. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, metabolismul încetinește, iar nivelul de activitate scade, ceea ce reduce necesarul caloric zilnic.

Echilibrul dintre aport și consum

Menținerea greutății depinde de echilibrul dintre caloriile consumate și cele consumatte. Activitatea fizică joacă un rol esențial în acest proces, contribuind la creșterea consumului energetic.

De exemplu, în doar 30 de minute de activități precum mersul pe jos, înotul sau alergarea pot arde un număr semnificativ de calorii, în funcție de intensitate și greutatea corporală.

Cum să ai un stil de viață echilibrat?

Specialiștii recomandă o alimentație variată, bogată în fibre, proteine și grăsimi sănătoase, alături de hidratare adecvată și exerciții fizice regulate.

De asemenea, obiceiuri precum mesele regulate, controlul porțiilor și somnul suficient contribuie la menținerea unui metabolism sănătos.

Prin urmare, necesarul zilnic de calorii nu este fix și trebuie adaptat fiecărei persoane. Deși ghidurile oferă repere utile, pentru rezultate optime este recomandată consultarea unui specialist, mai ales atunci când există obiective precise, precum slăbirea sau creșterea în greutate, notează medicalnewstoday.com.