Ce apă să consumi? Medicul Vlad Ciurea: „Fiecare poate alege ce îi place mai mult, însă eu recomand.."

Între apa plată, apa minerală și variantele aromatizate, opiniile sunt împărțite, însă medicii vin cu câteva recomandări clare.

Neurochirurgul Vlad Ciurea a explicat care sunt diferențele dintre tipurile de apă și ce variantă consideră potrivită pentru o hidratare eficientă și echilibrată.

De ce să consumi apă cu lămâie?

Potrivit medicului, un obicei simplu poate aduce beneficii importante organismului: consumul de apă cu lămâie, la temperatura camerei sau ușor răcită.

„Fiecare poate alege ce îi place mai mult, însă eu recomand apa cu lămâie, la temperatura camerei sau ușor răcită”, a declarat acad. Vlad Ciurea pentru dcmedical.ro.

Specialistul explică faptul că această combinație poate susține digestia și aduce un aport de antioxidanți, fără a solicita sistemul digestiv, mai ales în comparație cu apa foarte rece.

Ce trebuie să știi despre apa minerală?

România este bogată în ape minerale, însă efectele acestora pot varia în funcție de organism.

„Și apa minerală este foarte bună, mai ales că România are ape minerale excelente. Totuși, unele persoane pot resimți balonare din cauza conținutului de minerale și dioxid de carbon”, a explicat neurochirurgul.

În cazul persoanelor cu sensibilitate gastrică, specialiștii recomandă alternarea apei minerale cu apă plată pentru a evita disconfortul abdominal.

Deși poate provoca disconfort în anumite situații, apa minerală carbogazoasă rămâne preferată de mulți consumatori datorită senzației de prospețime și hidratării rapide resimțite, mai ales în perioadele călduroase.

„Personal, sunt un mare amator de apă minerală. Este foarte plăcută și oferă o senzație de hidratare eficientă, mai ales dacă este ușor rece”, a adăugat acad. Vlad Ciurea.

Concluzie: hidratarea corectă depinde de organism

Specialiștii subliniază că nu există apă ideală valabilă pentru toată lumea, mai degrabă variante care trebuie adaptate în funcție de toleranța fiecărui organism.

Apa plată, apa minerală sau apa cu lămâie pot face parte dintr-un stil de viață sănătos, atâta timp cât sunt consumate în mod echilibrat și adaptat nevoilor individuale.