Cum să mănânci conștient: 5 pași către o abordare mai sănătoasă a vieții

Atunci când mănânci fără să te gândești, capacitatea de a recunoaște senzația de sațietate și de a rămâne responsabil cu alegerile tale este esențială pentru gestionarea greutății, ceea ce te-ar putea proteja de o serie de probleme de sănătate, inclusiv degenerarea articulațiilor, diabetul, rezistența la insulină, accidentul vascular cerebral, infarctul miocardic, și multe altele.

1. Ține un jurnal al recunoștinței

Fie primul lucru, fie ultimul lucru din fiecare zi, acordă-ți un moment pentru a nota pentru ce ești recunoscător în viața ta. Păstrarea acestor lucruri aproape de inimile și mințile noastre ajută la menținerea unei atitudini mai pozitive. Persoanele optimiste, în medie, sunt mai fericite, au relații solide și câștigă mai mulți bani. Un jurnal al recunoștinței este o modalitate ușoară și tangibilă de a-ți crește nivelul de optimism.

Când cercetătorii au reunit date din mai multe studii despre recunoștință, au descoperit că aceste practici au sporit satisfacția față de viață cu aproape 7%, au îmbunătățit sănătatea mintală și i-au făcut pe oameni vizibil mai optimiști. Ceva la fel de simplu ca notarea lucrurilor pentru care ești recunoscător îți reprogramează creierul pentru a observa lucrurile bune, iar acest lucru se revarsă în fiecare altă zonă a vieții tale.

2. Ia micul dejun în fiecare dimineață

„Pur și simplu nu mi-e foame dimineața.” Cu toate acestea, un stomac gol nu poate menține niveluri stabile de zahăr din sânge. Fără un nivel stabil de zahăr din sânge, tindem să ne îngrășăm, pe măsură ce alegem produse de patiserie, gogoși și alte alegeri mai puțin sănătoase.

Cât de hrănitor este să te aștepți să depui efort fără să mănânci? Vei oscila, pe măsură ce glicemia ta crește și scade. Ești ceea ce mănânci, așa că ce spune despre tine dacă nu mănânci nimic?

Indiferent de motivul pentru care nu mănânci - nu ai timp, nu ți-e foame etc. - este imposibil să fii cel mai bun și mai productiv dacă nu o faci. Un mic dejun care stabilizează glicemia conține o combinație de surse sănătoase de proteine, grăsimi și carbohidrați integrali, bogați în fibre. Încearcă iaurt, fulgi de ovăz sau ouă.

3. Înțelege de unde provin sentimentele tale

Fii conștient de ceea ce simți, atât în ​​interior, cât și în exterior. Ai grijă de tine. Alimentația conștientă observă ce înghiți. Acest lucru te-ar putea împiedica să întinzi mâna după primul aliment „reconfortant” disponibil și îți oferă timp să fii responsabil de alegerile tale. Ce poți face pentru a deveni mai conștient? Încearcă meditația, yoga, ascultă muzică sau creează un ritual personal, cum ar fi prepararea și consumul de ceai.

Studiile au descoperit, de asemenea, că persoanele care practică mindfulness tind să fie mai puțin impulsive în ceea ce privește mâncarea și fac alegeri mai sănătoase, în general. Asta pentru că mindfulness creează un tampon între impuls și acțiune.

4. Respiră și relaxează-ți umerii

Când observi că umerii tăi se ridică atât de sus încât devin cerceii tăi, simți tensiune corporală, iar ritmul cardiac crescut îți pulsează în urechi. Acesta este momentul să alegi să-ți schimbi reacția și să oprești răspunsul de luptă sau fugi.

O modalitate simplă de a elibera tensiunea este să inspiri încet pe nas și să expiri pe gură. Încearcă să numeri până la 5 în timp ce inspiri și numără invers pentru a expira. Umple-ți plămânii cât mai complet posibil cu aer proaspăt. Apoi expiră profund și încet, împingând tot aerul vechi afară. Observă cum fiecare respirație eliberează tensiunea puțin câte puțin. După a opta respirație, ritmul cardiac și nivelul de stres ar trebui să fie reduse vizibil.

Respirația intenționată poate scoate rapid corpul din modul de stres. Un studiu din 2023 a constatat că doar 5 minute de respirație profundă și lentă, cu expirații prelungite, au fost suficiente pentru a activa răspunsul de relaxare al organismului.

5. Regândește ce înseamnă mâncarea reconfortantă pentru tine

Acum, că îți începi ziua cu recunoștință în inimă, mâncare în stomac și ești pe deplin conștient și atent la ce se întâmplă în interior și în exterior, cu un nivel redus de stres, ești pregătit să creezi schimbări în viața ta. Așadar, atunci când lucrurile devin nebunești și ești atras în multe direcții, poți să dezactivezi pilotul automat. Imaginează-ți mentalități mai sănătoase înainte de a apuca mâncarea zaharoasă, sărată sau grasă pe care anterior o considerai „confortantă”.

Acum ești împuternicit să regândești ce înseamnă confortul pentru tine. Este ceva care, în cele din urmă, va declanșa discuțiile criticului tău interior? În schimb, fă o alegere mai sănătoasă și alege ceva hrănitor, cum ar fi o bucată de ciocolată neagră cu 73% conținut sau mai mare, mango uscat sau fructe proaspete. Savurezi fiecare îmbucătură delicioasă și nutritivă. Te simți minunat în pielea ta. Pe măsură ce devii mai puternic în alegerile tale, te vei trezi încercând rețete noi, și chiar mâncând o varietate de alimente colorate și nutritive la care înainte nu tânjeai, potrivit yourtango.com.