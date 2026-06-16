Fructul de sezon cu efecte surprinzătoare asupra sănătății. Protejează inima și creierul

Datorită conținutului bogat în vitamine, antioxidanți și compuși bioactivi, acestea sunt asociate cu multiple beneficii pentru sănătate, de la protecția inimii până la susținerea funcțiilor cognitive.

Valori nutriționale

Căpșunile se numără printre fructele cu cel mai redus aport caloric, având aproximativ 32 de calorii la 100 de grame. Sunt compuse în proporție de peste 90% apă, ceea ce le face și o sursă importantă de hidratare.

La 100 de grame, acestea conțin în medie:

7,7 g carbohidrați

2 g fibre

0,7 g proteine

0,3 g grăsimi

În plus, căpșunile sunt o sursă importantă de vitamina C, dar și de mangan, folat (vitamina B9) și potasiu, alături de cantități mai mici de fier, magneziu și vitaminele B6, K și E, potrivit datelor citate de surse de specialitate precum Healthline.

Beneficiile căpșunilor sunt puse pe seama conținutului ridicat de antioxidanți, printre care pelargonidina, acidul elagic și procianidinele. Acești compuși contribuie la combaterea stresului oxidativ și la reducerea inflamației din organism.

Beneficii pentru sănătate

Inimă

Consumul regulat de căpșuni este asociat în mai multe studii cu efecte pozitive asupra sistemului cardiovascular. Cercetări citate de Harvard Health arată că persoanele care includ frecvent în dietă căpșuni sau afine pot avea un risc mai scăzut de evenimente cardiovasculare.

Antocianinele din căpșuni sunt implicate în:

reducerea tensiunii arteriale

îmbunătățirea elasticității vaselor de sânge

creșterea nivelului de colesterol HDL

reducerea inflamației

Un studiu publicat în 2023 și citat de Medical News Today a indicat, de asemenea, o scădere a tensiunii arteriale sistolice în rândul persoanelor care au consumat zilnic căpșuni, timp de opt săptămâni.

Creier

Cercetări realizate de San Diego State University sugerează că aportul de căpșuni poate avea efecte benefice și asupra creierului. Participanții la studii au înregistrat îmbunătățiri ale vitezei de procesare cognitivă și ale capacității antioxidante a organismului, în paralel cu o ușoară scădere a tensiunii arteriale.

Glicemie

Cu un indice glicemic scăzut, de aproximativ 40, căpșunile sunt considerate o opțiune potrivită pentru menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge. Fibrele și antioxidanții contribuie la încetinirea absorbției glucozei și la reducerea variațiilor bruște ale glicemiei.

Cum pot fi consumate

Specialiștii recomandă un consum zilnic de 1,5–2 căni de fructe, iar căpșunile pot fi integrate ușor în alimentație:

ca gustare proaspătă

în iaurt sau cereale

în smoothie-uri

în salate

congelate, fără pierderi majore de nutrienți

Medicii atrag atenția că, în cazuri rare, pot apărea reacții alergice, în special la persoanele sensibile la polen, notează chefi.ro.

Căpșunile nu sunt astfel doar un fruct de sezon, ci o sursă importantă de nutrienți cu potențial benefic pentru sănătatea inimii, creierului și metabolismului. Consumul regulat, în cadrul unei diete echilibrate, poate contribui la menținerea stării generale de sănătate pe termen lung.